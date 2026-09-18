In Überlingen am Bodensee explodierte am Freitagmittag ein unbekannter Gegenstand in einem Entsorgungszentrum. Ein Mitarbeiter wurde schwer verletzt. Experten prüfen, ob unsachgemäss entsorgte Munition die Ursache war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Explosion in Entsorgungszentrum in Überlingen (D), Mitarbeiter schwer verletzt

Mutmasslich unsachgemäss entsorgte Munition könnte Explosion ausgelöst haben

Feuerwehr rückte um 12.12 Uhr aus, Bereich grossräumig abgesperrt

Marian Nadler Redaktor News

Im deutschen Überlingen am Bodensee, gut 50 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, ist es am Freitagmittag zu einer Explosion in einem Entsorgungszentrum gekommen. Ein Mitarbeiter wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen. Das berichtet BRK News.

Die Feuerwehr Überlingen wurde gegen 12.12 Uhr zum Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwaid gerufen. Dort war ein zunächst unbekannter Gegenstand explodiert. Nach Angaben der Einsatzkräfte könnte unsachgemäss entsorgte Munition beziehungsweise ein Munitionskörper in einem Container die Explosion ausgelöst haben. Um was für einen Gegenstand es sich genau handelt, ist derzeit noch unklar.

Kampfmittelräumdienst rückt an

Der betroffene Bereich wurde grossräumig abgesperrt. Da weitere Explosionen zunächst nicht ausgeschlossen werden können, wurden Spezialkräfte angefordert. Unter anderem sollen der deutsche Kampfmittelräumdienst sowie die Kriminalpolizei den Fund und die Situation vor Ort untersuchen.

Ausserhalb des abgesperrten Bereichs besteht nach Angaben der Feuerwehr keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Mitarbeiter des Entsorgungszentrums werden betreut, ihnen steht auch psychosoziale Unterstützung zur Verfügung. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion und zur Herkunft des mutmasslichen Munitionsmaterials dauern an.