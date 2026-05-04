Die spanische Guardia Civil hat bis zu 45 Tonnen Kokain beschlagnahmt, die grösste Menge jemals auf hoher See. Das unter komorischer Flagge fahrende Schiff wurde nahe Dakhla in der Westsahara gestoppt. 23 Personen wurden festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Guardia Civil stoppt 30–45 Tonnen Kokain vor Westafrika

Schiff «Arconian» unter komorischer Flagge mit 1500 Paketen beladen

23 Festnahmen, Kokainpakete wiegen je 25–30 Kilogramm

Mattia Jutzeler Redaktor News

Es ist ein historischer Coup der spanischen Guardia Civil. Die Beamten konnten vor der Küste Westafrikas zwischen 30 und 45 Tonnen Kokain beschlagnahmen. Die riesige Drogenlieferung wurde vom Schiff «Arconian» transportiert, welches unter komorischer Flagge unterwegs war.

Das Boot legte am 22. April in Sierra Leone ab und sollte planmässig am 10. Mai in Libyen eintreffen, wie der spanische Fernsehsender Canal Sur berichtet. Am Freitag konnte die Guardia Civil den Drogenfrachter jedoch vor der Küste der Stadt Dakhla abfangen. Dakhla gehört zum Territorium Westsahara, das von Marokko beansprucht wird.

Insgesamt befanden sich etwa 1500 Kokainpakete an Bord, jedes mit einem Gewicht zwischen 25 und 30 Kilogramm. Das Schiff erreichte am Sonntagnachmittag den Hafen von Las Palmas auf der spanischen Insel Gran Canaria. 23 Personen wurden festgenommen.

Kokain neben Kaffee in die Schweiz geschmuggelt

Im Vergleich zu dem gigantischen Kokainfund der Guardia Civil wirkt der Vorfall im Baselland vom Frühling 2022 fast beiläufig. Für Schweizer Verhältnisse war der damalige Drogenfund allerdings eine grosse Sache.

Rund 500 Kilogramm Kokain im Wert von 60 Millionen Franken wurden damals in einem Seefrachtcontainer ins Land geschmuggelt. Die Drogen waren neben rund 300 Jutesäcken mit Rohkaffee auf dem Areal des Containerterminals im Kanton Basel-Land versteckt.

Im Rahmen dieser Entdeckung erhob die Staatsanwaltschaft Basel-Land Anklage gegen drei Männer mit albanischer Staatsangehörigkeit im Alter von 30 bis 34 Jahren. Die Beschuldigten waren mutmasslich auf der Suche nach dem wertvollen Container, konnten diesen aber nicht rechtzeitig finden. Deshalb wurde dieser dann per Bahn zum rechtmässigen Besteller – einer Nespresso-Fabrik in Romont FR – gebracht. Mitarbeitende entdecken beim Abladen der Säcke mit Kaffeebohnen eine unbekannte weisse Substanz.