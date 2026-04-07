Ein Schweizer und eine Französin wurden in Santo Domingo mit 37 Kokain-Päckchen erwischt. Die Drogen fielen bei der Röntgenkontrolle am Flughafen auf. Das Ziel der mutmasslichen Drogenschmuggler war offenbar Deutschland.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dominikanische Republik: Schweizer (61) und Französin (19) mit 37 Kokainpäckchen in Santo Domingo verhaftet

Drogen bei Röntgenuntersuchung entdeckt, in Koffer und Rucksack versteckt

37 Päckchen beschlagnahmt, Ermittler vermuten Einsatz als Kuriere durch Drogenhändler War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Nach einer Kontrolle am internationalen Flughafen Las Américas in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, wurden ein Schweizer (61) und eine Französin (19) verhaftet. Das Duo hatte 37 Päckchen Kokain im Gepäck und versuchte mit den Drogen per Flugzeug nach Frankfurt am Main (D) zu reisen.

Wie «Dominican Today» unter Berufung auf Behördenangaben berichtet, fielen die Drogen in einem Koffer und einem Rucksack bei einer Röntgenuntersuchung auf. Bei einer anschliessenden Durchsuchung wurden in Klebeband eingewickelte und mit verschiedenen Logos versehene Drogenpakete gefunden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Personen möglicherweise von internationalen Drogenhändlern als Kuriere eingesetzt wurden. Die Festgenommenen wurden den Justizbehörden übergeben. Die beschlagnahmten Substanzen werden auf der Insel vom Nationalen Institut für Forensische Wissenschaften untersucht.