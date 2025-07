Über 1700 Feuerwehrleute im Einsatz Mehrere Waldbrände wüten in Teilen Portugals

Die Feuerwehr kämpft in Portugal gegen Waldbrände. Über 1700 Einsatzkräfte sind landesweit wegen mehrerer Grossbrände im Einsatz. Hohe Temperaturen und Wind fachen die Feuer an, besonders kritisch ist die Lage in Arouca und Ponte da Barca.

Publiziert: vor 48 Minuten | Aktualisiert: vor 40 Minuten