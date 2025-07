Wegen Waldbränden mussten die Behörden am Freitag den Nordrand der berühmten Schlucht räumen. Nun nähert sich das Feuer der Stadt Jacob Lake, die als Tor zum North Rim gilt.

Brand am Grand Canyon

1/5 Ein Löschflugzeug im Kampf gegen das Feuer im Grand-Canyon-Nationalpark. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Waldbrände am Grand Canyon: Evakuierung des Nordrands der Schlucht

North Rim weniger besucht als Südrand, Feuer nähert sich Jacob Lake

AFP Agence France Presse

Wegen sich ausbreitender Waldbrände am Grand Canyon ist ein Gebiet des weltberühmten Nationalparks im Südwesten der USA evakuiert worden. Der Nordrand der Schlucht, der sogenannte North Rim, wurde am Freitag geräumt. «Vergangene Nacht hat das Personal des Grand Canyon etwa 500 Gäste sicher evakuiert», teilte die Verwaltung des Nationalparks am Freitag (Ortszeit) mit.

«Die Evakuierten sollten ruhig und mit normaler Geschwindigkeit reisen und auf befestigten Strassen bleiben», so die Verwaltung weiter. Tagsüber bleibe der Nordrand des Canyons bis auf Weiteres geschlossen.

Millionen besuchen das Naturwunder

Der North Rim ist allgemein weniger stark besucht als der Südrand der Schlucht. Das Feuer brennt ausserhalb des Grand Canyon Nationalparks, nähert sich aber der Stadt Jacob Lake im Bundesstaat Arizona, die als Tor zum North Rim gilt.

Der Grand Canyon ist eines der grössten Naturwunder. Er entstand, indem sich der Fluss Colorado in vielen Millionen Jahren durch Schichten roten Sandsteins und andere Felsschichten frass und eine bis zu 30 Kilometer breite und mehr als 1,6 Kilometer tiefe Schlucht hinterliess. Im vergangenen Jahr besuchten knapp fünf Millionen Menschen die spektakuläre Schlucht.