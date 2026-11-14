Am Samstag sind die Menschen in Frankreich wieder auf die Strassen gegangen. Insgesamt fanden landesweit über 60 Demonstrationen statt. In den Abendstunden spannte sich die Lage in einigen Städten wieder an.

Darum gehts In Frankreich fanden über 60 Demonstrationen statt, 106'000 Personen gingen auf die Strasse

Innenminister Laurent Nuñez mobilisierte rund 70'000 Polizisten, bis 17 Uhr gab es 121 Festnahmen

In Nantes, Lyon, Bordeaux und Paris kam es zu Ausschreitungen, Tränengas und Panik in Paris

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sie demonstrieren gegen ein geplantes Gesetz zur Annahme des legitimen Waffengebrauchs durch die Polizei, im Rahmen eines internationalen Marschs gegen Gewalt gegen Kinder und aufgerufen durch die Gelbwesten erneut gegen die hohen Lebenshaltungskosten. Landesweit gingen im Rahmen von über 60 Demonstrationen erneut Tausende Menschen in Frankreich auf die Strassen. Nach Angaben des Innenministeriums nahmen landesweit rund 106'000 Menschen an den jüngsten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten teil – 24'000 davon allein in Paris.

Innenminister Laurent Nuñez ordnete bereits im Vorfeld die Mobilisierung von rund 70'000 Polizeibeamten an. Während die Demonstrationen in den Vormittags- und Mittagsstunden vielerorts weitgehend friedlich verliefen, stiegen die Spannungen zwischen den Protestierenden und der Polizei gegen Nachmittag und Abend.

Journalisten in Lyon brutal angegriffen

Nach Angaben des Innenministeriums wurden bis 18 Uhr landesweit 219 Personen festgenommen. Zehn Polizisten wurden bei den Ausschreitungen leicht verletzt. Ein besonders schwerer Vorfall ereignete sich am Randes des Marsches in Lyon. Dort wurde ein Team des Senders BFMTV von Demonstranten gewaltsam angegriffen, woraufhin die Polizei eingreifen musste.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie die Demonstranten mehrfach auf einen der Journalisten einschlagen, ihn zu Fall bringen und ihm dabei seine Kamera entreissen. Das Innenministerium gab später bekannt, dass nach dem Angriff auf die Journalisten «mindestens ein mutmasslicher Täter» bereits festgenommen worden sei.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Brennende Mülltonnen und Tränengasgranaten

In Lyon kam es darüber hinaus mehrfach zu Spannungen zwischen den Demonstranten und den Sicherheitskräften. Mülltonnen wurden in Brand gesetzt, und eine Bushaltestelle wurde mit Steinen beworfen, wie «Le Parisien» berichtet. In Bordeaux bewarfen Gruppen schwarz gekleideter Personen die Polizisten auf dem Place de la Victoire mit Wurfgeschossen. Die Beamten reagierten mit Tränengasgranaten.

Auch in Nantes kam es im Rahmen einer nicht genehmigten Demonstration zu Ausschreitungen. Die Polizei setzt einen Wasserwerfer ein, um die Menschenmenge im Stadtzentrum aufzulösen, berichtet «Le Parisien». Nach Angaben der Präfektur wurden 52 Personen in Nantes festgenommen.

Panik am Place de la Nation

In Paris gerieten Protestierende ebenfalls mit der Polizei aneinander. Während der grösste Teil der Demonstranten in Richtung des Place de la Nation zog, gingen schwarz gekleidete Personen auf Polizeibeamte los, als diese die Demonstration auflösen wollten. Die Polizei setzte die Tränengasgranaten ein, was zu Panik unter den Demonstranten führte. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie viele Menschen durcheinander nahe des Place de la Nation über die Strassen rennen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

22 Männer, darunter drei Minderjährige, wurden in Paris festgenommen, «hauptsächlich wegen des Tragens von Waffen der Kategorie D, Beleidigungen und Verstössen gegen das Verbot, aufzutreten oder zu demonstrieren», berichtet der Sender BFMTV in Bezugnahme auf den Präfekten. Die Pariser Polizeizentrale teilte zudem mit, dass eine Gruppe von «mehreren Dutzend Personen» die Rue de Charenton betreten habe, um ein Geschäft zu verwüsten. «Das sofortige Eingreifen der Polizei beendete die Straftaten», hiess es in der Mitteilung weiter.