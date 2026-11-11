Nur zweieinhalb Wochen vor der Neuwahl des Parlaments findet in Spanien ein Generalstreik statt. An Strassenblockaden kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, landesweit wurden etliche Personen festgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Spanien gehen die Menschen am Mittwoch wegen der Wohnungskrise und der Forderung nach höheren Löhnen auf die Strassen. Die beiden grossen Gewerkschaftsbünde CCOO und UGT hatten zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen. Für Spanien ist es der erste Generalstreik seit 14 Jahren.

Landesweit ziehen die Streikenden nun seit Mitternacht über die Strassen. Vielerorts blockieren die Demonstranten seit dem frühen Mittwochmorgen auch wichtige Strassen. Vor Logistikzentren und vor Fabriken wurden zudem Streikposten errichtet. Besonders an den Blockaden kam es dabei auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Landesweit wurden bislang rund 40 Menschen festgenommen, wie die Tageszeitung «El País» berichtet. Die Festnahmen erfolgten nach Behördenangaben hauptsächlich wegen Störung der öffentlichen Ordnung, Angriffen auf Polizeibeamte oder Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Nägel auf Autobahnen geworfen

In Madrid, Valencia, Barcelona und anderen Orten kam es zu Strassensperrungen, die Staus verursachten. Auch der öffentliche Nahverkehr war beeinträchtigt: 24 Prozent der AVE-Hochgeschwindigkeitszüge, 10 Prozent der S-Bahnen und über 280 planmässige Flüge fielen aus, berichtet «El País». In der Region Katalonien war der öffentliche Nahverkehr sogar für zehn Stunden unterbrochen. In Madrid blockierten Demonstranten die grösste Einkaufsstrasse Gran Vía und zwangen Geschäfte damit zur Schliessung.

Der spanische Dachverband der Transportverbände (Fenadismer) verurteilte am Mittwoch Streikposten und Demonstrierende die im Rahmen des Protestes «Nägel und andere scharfe Gegenstände» auf die Fahrbahnen mehrere Autobahnen im Land warfen. Der Verband erklärte in einer Pressemitteilung, dass diese Praktiken nicht nur materielle Schäden an den Transportflotten verursachen und die Wirtschaftstätigkeit lahmlegen, sondern auch das Risiko von Verkehrsunfällen vervielfachen.

Gewerkschaften sprechen von «Erfolg»

Die Gewerkschaften berichteten von einer uneinheitlichen Beteiligung in den verschiedenen Regionen und Branchen, zeigten sich aber insgesamt zufrieden mit der Streikbeteiligung. Der Generalsekretär der Gewerkschaft UGT, Pepe Álvarez, bezeichnete den Streik als «massiv» und «Erfolg».

Bis zum Morgen habe die Beteiligung in Häfen und der Automobilindustrie bei 90 Prozent gelegen. Im Gesundheits- und Sozialwesen lag die Beteiligung laut Gewerkschaften dagegen bei 38 Prozent. Besonders betroffen von dem Streik und Fabrik-Stilllegungen waren unter anderem grosse Autohersteller wie etwa Volkswagen in Pamplona und die VW-Tochter Seat in Martorell sowie Grossmärkte und Handelshäfen wie Algeciras im Südspanien.