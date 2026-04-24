Unter Donald Trump führt das US-Justizministerium Erschiessungskommandos für Hinrichtungen wieder ein. Ziel ist es, die Verfahren zu verkürzen. Bereits im März wurde ein Doppelmörder in South Carolina so hingerichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump-Regierung führt Erschiessungskommandos für Bundeshinrichtungen wieder ein

Fünf US-Staaten, darunter South Carolina, erlauben Hinrichtung durch Erschiessung

Seit 1970er-Jahren gab es vier Erschiessungskommandos, zuletzt im März 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

«Die Vorgängerregierung hat ihre Pflicht zum Schutz des amerikanischen Volkes vernachlässigt, indem sie sich weigerte, die gefährlichsten Verbrecher, darunter Terroristen, Kindermörder und Polizistenmörder, zu verfolgen und die Höchststrafe zu verhängen», sagte der amtierende Justizminister Todd Blanche (51) am Freitag. «Unter Präsident Trumps Führung setzt das Justizministerium nun wieder das Gesetz durch und steht an der Seite der Opfer.»

Deswegen hat das US-Justizministerium beschlossen, Erschiessungskommandos als Methode für Hinrichtungen auf Bundesebene wieder einzuführen. Dadurch soll die Durchführung von Todesstrafen beschleunigt werden.

Prozess zur Beantragung der Todesstrafe soll vereinfacht werden

Wie «CNN» berichtet haben fünf US-Bundesstaaten, darunter South Carolina, die Hinrichtung durch ein Erschiessungskommando zugelassen. Erst im März wurde ein wegen Doppelmordes verurteilter Mann in South Carolina auf diese Weise hingerichtet – die vierte Hinrichtung dieser Art seit den 1970er Jahren.

Während Trumps erster Amtszeit hatte das Justizministerium die Bundespolitik zur Todesstrafe erheblich ausgeweitet, darunter auch die Wiederaufnahme von Hinrichtungen nach fast zwei Jahrzehnten Pause. Unter Präsident Joe Biden wurden diese Massnahmen weitgehend zurückgenommen, doch die Entscheidung des Ministeriums signalisiert eine Rückkehr zu einer härteren Gangart.

Laut der Mitteilung will das Ministerium auch den Prozess zur Beantragung der Todesstrafe vereinfachen und die Zeitspanne zwischen Verurteilung und Hinrichtung verkürzen. Die Entscheidung hat heftige Diskussionen ausgelöst, insbesondere unter Menschenrechtsorganisationen, die die Rückkehr zu Erschiessungskommandos als Rückschritt betrachten. Die Geschichte wird laufend aktualisiert.