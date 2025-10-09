Israel und die Hamas haben sich auf die erste Phase einer Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Das Abkommen sieht eine Geiselfreilassung, einen Gefangenenaustausch und Hilfslieferungen vor.

1/5 US-Präsident Donald Trump hat es tatsächlich hinbekommen, Israel und die Hamas an den Verhandlungstisch zu bekommen. Foto: AFP

Darum gehts Israel und Hamas einigen sich auf Waffenruhe im Gazastreifen

Abkommen sieht Geiselfreilassung, Truppenrückzug und Hilfslieferungen vor

20 Geiseln und fast 2000 palästinensische Häftlinge sollen freigelassen werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nun ist Trumps Gaza-Deal auch schriftlich festgehalten. Um 15.30 Uhr gibt Israel die Unterzeichnung eines Dokuments mit der Hamas bekannt. Am Donnerstagabend um 20 Uhr Ortszeit erklärte zudem Hamas-Führer Al-Hayya den Krieg für beendet. «Wir geben bekannt, dass wir eine Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt habe», so der Milizenführer. «Wir haben Zusicherungen von den brüderlichen Vermittlern und der US-Regierung erhalten, die bestätigt haben, dass der Krieg vollständig vorbei ist.»

Zuvor hatten sich Israel und die islamistische Hamas nach tagelangen indirekten Gesprächen in Ägypten auf die erste Phase der Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Katar, das zusammen mit Ägypten, den USA und der Türkei an den Verhandlungen beteiligt war, bezeichnete die Einigung als «erste Phase des Gaza-Waffenruheabkommens», das zur Beendigung des Krieges, zur Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener sowie zur Bereitstellung von Hilfsgütern führen werde. Was bislang über die Einigung bekannt ist.

Was beinhaltet die Einigung?

Die Hamas soll im Rahmen der ersten Phase 20 lebende Geiseln freilassen, wie es aus Palästinenserkreisen hiess. Ein hochrangiger Hamas-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Israel fast 2000 palästinensische Häftlinge freilassen werde. 250 von ihnen verbüssen den Angaben nach lebenslange Freiheitsstrafen, 1700 wurden seit dem Beginn des Krieges festgenommen. Die zeitliche Abfolge dieser Schritte ist aktuell noch unklar.

In den ersten fünf Tagen der Waffenruhe sollen den Angaben nach täglich mindestens 400 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen. In den folgenden Tagen solle diese Zahl noch erhöht werden.

Auch die «sofortige» Rückkehr von Vertriebenen aus dem Süden des Gazastreifens in die Stadt Gaza und in den Norden sei vorgesehen. Die Einigung sehe auch einen Abzug der israelischen Truppen vor, sagte der Hamas-Vertreter. Sie beinhalte «Garantien» von US-Präsident Donald Trump (79) und den Vermittlern.

Wie geht es jetzt weiter?

Ein katarischer Aussenamtssprecher sagte, beide Seiten hätten sich bereits auf «alle Bestimmungen und Umsetzungsmechanismen der ersten Phase des Gaza-Waffenruheabkommens» geeinigt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, er wolle für Donnerstag sein Kabinett einberufen, um die Einigung zu bestätigen. Danach soll innerhalb von 24 Stunden ein Waffenstillstand eintreten. Nach 96 Stunden sollen spätestens alle Geiseln zurückkehren.

Trump sagte am Mittwoch, er glaube, dass alle Geiseln – auch die bereits toten – am Montag zurückkehren würden. Selber kündigte er im Gespräch mit der «New York Post» an, voraussichtlich am Wochenende in die Region zu reisen. «Nun, es wird eine grossartige Zeit für Israel und den Nahen Osten, und ich werde wahrscheinlich am Sonntag, am Sonntagabend, dorthin reisen.»

1:01 Journalistin fragt Trump: Glauben Sie, dass Sie den Friedensnobelpreis gewinnen werden?

Was sagen Experten?

Der deutsche Politikwissenschaftler Thomas Jäger (65) wertet den Gaza-Deal – sollte er denn tatsächlich umgesetzt werden – als «grossen Erfolg» für Trump. Er analysiert zudem auf der Plattform X: «Auf Israel konnten die USA direkt Druck ausüben. Nicht aber auf Hamas. Hier waren Katar, die Türkei und Ägypten wichtig.» Ob dies aber am Ende über die erste Phase hinaus zur Entwaffnung der Hamas führen und eine externe Regierung in Gaza eingesetzt wird? Da ist sich Jäger noch nicht sicher.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Politikanalyst Yousef Munayyer sagte gegenüber Sky News, es gebe «Grund zum Optimismus». Er warf aber auch die Frage auf, ob Israel zunächst «den vorderen Teil dieses Abkommens unterstützt, sich dann aber zurückzieht». Munayyers These: «Letztendlich hängt es davon ab, ob Donald Trump Benjamin Netanyahu im Zaum halten kann oder nicht.» Diesbezüglich zeigte sich der Experte allerdings skeptisch.