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«Super» statt «Artificial»
Trump tobt, weil Medien sein Wort für KI nicht nutzen

US-Präsident Donald Trump will die Begriffe «AI» und «Artificial Intelligence» verbieten und durch «Super Intelligence» ersetzen. Vergangene Woche unterzeichnete er dazu ein Abkommen mit führenden Techfirmen.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Donald Trump kämpft gegen das Wort «Artificial Intelligence».
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Trump will den Begriff «Artificial Intelligence» offiziell durch «Super Intelligence» ersetzen
  • Er unterzeichnete dazu ein Abkommen mit Techfirmen und erteilte neuen KI-Gesetzen zugleich eine Absage
  • Auf Trumps Anordnung wurden der Golf von Mexiko und der Ontariosee umbenannt
Gabriel Knupfer
Gabriel KnupferRedaktor News

Donald Trump (80) hat neue Erzfeinde: Leute, die das Wort «AI» oder «Artificial Intelligence» nutzen. Der US-Präsident pusht den Ausdruck «Super Intelligence» für die künstliche Intelligenz.

«Wann wird das ‹Wall Street Journal› endlich den Begriff ‹Artificial Intelligence› (AI) durch ‹SI› (Superintelligenz) ersetzen, den Begriff, den praktisch alle anderen bereits verwenden oder bald verwenden werden?», schrieb Trump am Dienstag auf Truth Social.

«Artificial Intelligence» verbieten

«In Kürze werden wir den Begriff ‹AI/Artificial Intelligence› aufgrund seiner Ungenauigkeit in allen relevanten Dokumenten und in allen anderen Zusammenhängen offiziell VERBIETEN», so der Präsident weiter.

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Die offizielle Umbenennung der künstlichen Intelligenz in «Superintelligenz» scheint ihm ein wichtiges Anliegen. Letzte Woche hatte Trump mit führenden Techfirmen ein Abkommen dazu unterzeichnet und veröffentlicht. Gleichzeitig erteilte er neuen KI-Gesetzen eine Absage – allen Warnungen von Branchenexperten zum Trotz.

Trump liebt Umbenennungen

Allerdings hat Superintelligenz bereits eine andere Bedeutung: Das Wort steht bisher für Maschinen oder Wesen mit dem Menschen in allen Gebieten überlegener Intelligenz.

Trump versucht sich mit immer neuen Umbenennungen ein Denkmal zu setzen. Bisher wurden auf seine Anordnung der Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» und der Ontariosee in «Lake America» umbenannt. Techunternehmen wie Apple und Google stellten ihre Karten jeweils schnell auf die neuen Vorgaben aus dem Weissen Haus um.

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Später forderte der US-Präsident gar, New Mexico in «New America» und die Strasse von Hormus in «Trumpstrasse» umzutaufen – umgesetzt wurden diese Fantasien auf den offiziellen Landkarten allerdings (noch) nicht.

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