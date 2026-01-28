Ein russischer ehemaliger MMA-Kämpfer wurde in London wegen Körperverletzung an seiner Freundin verurteilt. Während eines Facetime-Anrufs mit der Frau alarmierte Präsidentensohn Barron Trump die Polizei und rettete so die Frau.

Ein Videoanruf mit Barron Trump (19) rettete einer Frau wohl das Leben, als sie von ihrem Freund Matvei Rumiantsev brutal angegriffen wurde. Rumiantsev, ein 22-jähriger Russe und ehemaliger MMA-Kämpfer, wurde nun vom Gericht verurteilt, wie die «Daily Mail» berichtet.

Die Tat ereignete sich Mitte Januar in London. Barron Trump, der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump, soll die Frau via Facetime angerufen haben. Laut dem Bericht war es Rumiantsev, der das Telefonat entgegennahm. Er soll wegen des Kontakts der beiden eifersüchtig gewesen sein, heisst es.

Er schlug die Frau, packte sie an den Haaren und stiess sie zu Boden und beleidigte sie. Die Frau lag weinend und blutend neben dem Kühlschrank, was Barron am Handy beobachtete.

Polizei trifft wenige Minuten später ein

Barron Trump alarmierte die Polizei. «Ich habe gerade einen Anruf von einem Mädchen bekommen. Sie wird verprügelt», sagte der Trump-Sprössling laut einer Gesprächsaufnahme. Dank seines Handelns traf die Polizei wenige Minuten später am Tatort ein.

Die Frau war unendlich dankbar für Trumps Anruf bei der Polizei. Sie erklärte den Beamten: «Er hat mir das Leben gerettet.» Bodycam-Aufnahmen zeigten, wie sie den Beamten bestätigte, mit Barron Trump befreundet zu sein. Ein Polizist kommentierte: «Es scheint, dass dieser Informant Donald Trumps Sohn ist.»

Wegen Körperverletzung verurteilt

Nach seiner Verhaftung habe Rumiantsev versucht, die Frau zu manipulieren, indem er sie von der Polizeiwache und später aus dem Gefängnis kontaktierte. Laut Staatsanwältin Serena Gates schrieb er ihr auch einen Brief. Die Frau widerrief ihre Aussage zunächst, bestätigte später jedoch die ursprünglichen Vorwürfe.

Während des Prozesses schilderte das Opfer auch, wie Rumiantsev sie betrunken gemacht habe, um sie sexuell zu misshandeln. Die Verteidigung wies ihre Aussagen als erfunden zurück. Rumiantsev wurde aber wegen Körperverletzung schuldig gesprochen und bleibt aufgrund der Justizbehinderung in Haft.