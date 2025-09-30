Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Insider flüstern, dass Barron Trump, der Sohn von Melania und Donald Trump, ein waschechter Frauenheld sei.

Baron Trump habe viele Mädchen die ihm hinterherlaufen, sagte ein ehemaliger Mitschüler des Millionärs-Sohn. Foto: AFP

Darum gehts Barron Trump startet Dating-Karriere. Er ist beliebt bei Mädchen

Kommuniziert über Xbox-Chat-Plattform statt privater Telefonnummer

19-jähriger Sohn von Donald Trump studiert an der NYU

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Gerüchteküche brodelt: Barron Trump (19) soll seine Dating-Karriere gestartet haben. Der gut aussehende, zwei Meter grosse Blondschopf war laut einem ehemaligen Mitstudenten schon früher äusserst beliebt. Ein Insider verriet «Pagesix»: «Er ist gross und unbeholfen, aber er war das Ding, der Typ. Er hatte viele Mädchen, die ihm hinterherliefen.»

Nun soll der 19-Jährige ein Date gehabt haben. Laut «Pagesix»-Insidern fand die Begegnung im familieneigenen Wolkenkratzer statt, indem der junge Millionärssohn einen ganzen Stock für sich reserviert haben soll. Das Motiv sei jedoch nicht Angeberei, sondern die Sicherheit beider Personen.

Kein normales Studentenleben

Der Sohn von Melania (55) und Donald (79) Trump studiert seit geraumer Zeit an der «Stern School of Business» in New York. Laut Informanten ist er auch an seiner jetzigen Uni ein Frauenheld. Doch seine private Telefonnummer darf oder wolle der 19-Jährige nicht herausgeben. Er kommuniziere stattdessen über die Chat-Plattform der Xbox-Spielekonsole. Der Grund ist simpel: «Wenn die Leute die Nummer bekommen, würden sie sie weitergeben. Er müsste die Nummer ständig wechseln», fügte die Quelle hinzu.

Im Interview mit Fox News erklärte die First Lady, dass dies Barrons eigene Entscheidung gewesen sei: Er habe selbst entschieden, in New York zu studieren und in seinem Zuhause zu leben, was sie respektiere. Sie betonte: «Er ist ein junger Mann, und ich bin sehr stolz darauf, wie er herangewachsenen ist. Er geniesst seine College-Tage, denn sein Leben ist sehr anders als das vieler 18- und 19-Jähriger.»