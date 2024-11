1/7 Melania Trump gratuliert ihrem Gatten Donald zur zweiten Präsidentschaft. Sie wird damit wieder zur First Lady der USA. Foto: keystone-sda.ch

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Schon bevor am Mittwoch, 6. November 2024, klar wurde, dass Donald Trump (79) der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, machten Schlagzeilen um dessen Ehefrau Melania Trump (54) die Runde. Die First Lady sei «gar nicht scharf darauf, ins Weisse Haus zu ziehen», sagte eine Quelle dem US-Magazin «People». Und weiter: Melania Trump werde eher in ihrem Luxus-Penthouse in New York und im Mega-Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach wohnhaft bleiben. Einerseits wegen der vielen Annehmlichkeiten, welche ihr die zwei Zuhause bieten, andererseits um Zeit mit ihrem Sohn Baron (18) zu verbringen. «Er ist ihr wichtiger als alles andere», so die Quelle. Ein anderer Grund für ihre Entscheidung gegen das Weisse Haus dürfte sein, dass sie sich mit dem Einzug ins Regierungsgebäude von einem Teil ihres Luxuslebens verabschieden muss. Und Luxus mag Melania Trump gerne.

Melanias Luxus-Anwesen

In New York wohnt Melania Trump im gleichnamigen Tower an der 5th Avenue. Foto: DUKAS

Weilt die First Lady der USA in New York, dann ist sie in ihrem Penthouse, welches sich über drei Etagen vom 66. bis zum 68. Stock des Trump Towers an der 5th Avenue erstreckt. Von der Wohnung hat man einen atemberaubenden Blick auf den Central Park und auch die Innenausstattung ist vom Feinsten. An Wänden, Decken und Böden dominieren 24-Karat-Gold und Marmor und auch viele der opulenten Möbel sind mit Echtgold überzogen. Die Wohnfläche von Donald, Melania und Sohn Baron Trump (18) beträgt 1'000 Quadratmeter, «Forbes» beziffert den Wert der Wohnung auf 57 Millionen Franken.

Der Zweit- oder Drittwohnsitz der Trumps ist das Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.

Wird es in New York zu kalt, zieht es Melania Trump nach Florida, genauer gesagt ins Anwesen Mar-a-Lago in Palm Springs. 118 Zimmer auf über 10'000 Quadratmeter stehen dem neuen US-Präsidenten und seiner Gattin dort zur Verfügung. Die Trumps bewohnen aber nicht alle Zimmer, sondern vermieten sie zu einem stolzen Preis. Die Mitgliedschaft im Mar-a-Lago Memberclub kostet 200'000 Dollar pro Jahr. Die Aufnahmegebühr im gleichnamigen Golfclub eine Million.

Melanias Jet

Die «Trump Force One» – das übergrosse Privatflugzeug der Familie Trump. Foto: keystone-sda.ch

Für weitere Strecken nimmt Melania Trump vorzugsweise den Familienjet mit dem Namen «Trump Force One». Dabei handelt es sich um eine Boeing 757-200 aus dem Jahr 1991, die Trumps Firma 2011 kaufte. Seither wurde der Jet immer wieder auf den neusten Stand der Technik und des Komforts gebracht, damit die Familie bequem und standesgemäss reisen kann. Insgesamt finden im übergrossen Privatjet 43 Personen Platz. Der Wert des Flugzeugs wird auf vier bis sieben Millionen Franken beziffert. Ausserdem stehen ihr drei Sikorsky S-76 Helikopter zur Verfügung.

Melanias Schuhsammlung

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

High Heels mag Melania Trump so sehr, dass sie sie nicht einmal für die Gartenarbeit auszieht und in 4000-Franken-Designer-Heels die Schaufel schwingt. Auf X öffnete sie einst einen ihrer Schuhschränke. Der Inhalt: 100 Paar Louboutins, Jimmy Choos und Valentino – keines weniger als 1000 Franken wert. Demnach beträgt der Wert ihre Schuhsammlung mehr als 100'000 Franken. Und das betrifft nur einen ihrer Schränke, wohlgemerkt.

Melanias Schmuck

Der Verlobungsring von Melania Trump hat 15 Karat und kostet über eine Million Franken.

Die Ringe, die Melania Trump an ihren Fingern trägt, sind mehr wert, als so mancher Mensch im Leben verdient. Nur schon ihr Verlobungsring des Londoner Juweliers Graff mit einem 15-Karat Diamanten im Smaragdschliff ist über 1,3 Millionen Franken wert. Als einer ihrer Mitarbeiter den Klunker zum ersten Mal sah, soll er so geblendet gewesen sein, dass er seine Sonnenbrille anzog. Donald Trump schenkte Melania ausserdem einen zweiten Verlobungsring – ebenfalls von Graff – der nochmals ein gutes Stück grösser ist. Der 30-Karat-Diamantring für beinahe drei Millionen Franken ist aber selbst der First Lady etwas zu auffällig und so trägt sie ihn nur zu ganz speziellen Anlässen.

Melania Trumps Lieblingsuhr stammt von der Schweizer Manufaktur Vacheron Constatin.

Bei Uhren schwört Melania Trump auf Schweizer Manufakturen und trägt am liebsten diese zwei Modelle: «Kall Duchesse» 81750/S01G-9198 von Vacheron Constatin. Die Uhr aus Weissgold ist über und über mit Diamanten besetzt und dementsprechend teuer. Ihr Wert: 1,1 Millionen Franken. Ihre zweite Lieblingsuhr ist eine Rolex Daydate in Roségold und Diamanten rund um das Zifferblatt. Dieser Zeitmesser ist vergleichsweise günstig und kostet knapp 50'000 Franken.