DE
FR
Abonnieren

So will Donald Trump Hollywood retten
100-Prozent-Zoll auf im Ausland produzierte Filme

US-Präsident Trump plant 100-prozentigen Zoll auf ausländische Filme. Er sieht das US-Filmgeschäft benachteiligt und will die heimische Industrie schützen. Details zur Umsetzung bleiben unklar.
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Donald Trump sieht das US-Filmgeschäft in Gefahr und will es nun mit Zöllen schützen.
Foto: imago/UPI Photo

Darum gehts

  • Trump plant 100% Zoll auf ausländische Filme, Details noch unklar
  • Umsetzung der Zölle komplex, besonders bei Streaming und grenzüberschreitenden Produktionen
  • Trump ermächtigte bereits im Mai das Handelsministerium zur Einführung des Zolls
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) will auf alle im Ausland produzierten Filme einen Zoll von 100 Prozent erheben. Er sehe das US-amerikanische Filmgeschäft durch andere Länder benachteiligt, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Trump nannte kein Startdatum für die in Aussicht gestellten Zölle. Auch ist unklar, wie genau die Aufschläge in der Praxis erhoben werden sollen – etwa wenn ein europäischer Film auf einer Streamingplattform in den USA gezeigt wird – oder ob die Kinoindustrie betroffen ist.

Filme werden nicht wie Waren mit einem festen Preis importiert und sind oft grenzüberschreitende Produktionen. Die US-Regierung müsste also unter anderem einen Weg finden, Filme dafür zu bewerten – und festzulegen, ab wann sie als ein Import gelten.

Seine Sorge um Hollywood

Trumps Vorstoss ist nicht neu. Bereits im Mai hatte er das US-Handelsministerium ermächtigt, «sofort mit der Einführung eines Zolls in Höhe von 100 Prozent auf alle Filme zu beginnen, die in unser Land kommen und im Ausland produziert wurden». Einzelheiten nannte er damals wie auch heute nicht.

Mehr zu Donald Trump und den Zöllen
Neuer Trump-Zollhammer – wie schlimm trifft es die Schweiz wirklich?
Pharma muss blechen
Neuer Trump-Hammer – wie schlimm trifft es die Schweiz wirklich?
«Schweizer Pharmafirmen werden am stärksten von den Zöllen betroffen sein»
Wegen 100-Prozent-Zollhammer
US-Experte mit düsterer Prognose für Schweizer Pharmafirmen
Trump lässt in Hollywood eine Bombe platzen
Neue Zölle
Trump lässt in Hollywood eine Bombe platzen
Rolex-Chef und Trump lachten über Zölle gegen die Schweiz
Details vom US-Open-Final
Hier lachen Trump und Rolex-Chef über Schweizer Zollhammer

Trump beklagte im Mai, die Filmindustrie in den USA gehe unter. «Andere Länder bieten alle möglichen Anreize, um unsere Filmemacher und Studios aus den Vereinigten Staaten abzuwerben», kritisierte er. «Hollywood und viele andere Gebiete in den USA werden vernichtet. Dies ist eine konzertierte Aktion anderer Nationen und daher eine Bedrohung der nationalen Sicherheit.» Filme sollten wieder in Amerika produziert werden, forderte er.

Seit seinem Amtsantritt fährt Trump einen aggressiven Kurs bei seiner Zollpolitik.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen