Trump spielt auf Zeit und wirtschaftlichen Würgegriff

Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Donald Trump zieht die Daumenschrauben weiter an: Hinter verschlossenen Türen hat der US-Präsident seine Berater angewiesen, sich auf eine lang andauernde Blockade gegen den Iran einzustellen. Dies meldet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Insiderquellen. Statt schneller militärischer Schläge setzt Trump auf wirtschaftlichen Würgegriff – Teheran soll durch den Druck auf Öl-Exporte und Handel in die Knie gezwungen werden und beim Atomprogramm nachgeben.

Im Situation Room fiel die Entscheidung bewusst gegen eine neue Bombenkampagne – aber auch gegen einen Rückzug aus dem Konflikt. Trump sieht in beiden Optionen grössere Risiken. Stattdessen soll die Blockade den Iran in den wirtschaftlichen Kollaps treiben. Ein klarer rascher Sieg ist damit nicht in Sicht – der Konflikt droht sich in die Länge zu ziehen.

Trump sieht sich in seiner Strategie bestätigt: Er zeigt sich derzeit zufrieden mit einer Blockade auf unbestimmte Zeit – auf Truth Social sprach er bereits von einem Iran im «Zustand des Zusammenbruchs». Tatsächlich stapelt sich laut US-Beamten unverkauftes Öl, die Wirtschaft ächzt und Teheran sucht erneut den Draht nach Washington.

Anhaltende Spannungen dürften Energiepreise weiter nach oben treiben. Gleichzeitig wächst der politische Druck in den USA, wo die Republikaner vor den Midterm-Wahlen nervös werden. Trump bleibt dennoch hart – und wirft Teheran vor, nicht ernsthaft verhandeln zu wollen.