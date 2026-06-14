US-Präsident Donald Trump ist wütend auf Israels Premier Netanyahu. Kurz vor der Unterzeichnung eines USA-Iran-Deals griff Israel Beirut an und brachte Trumps Friedenspläne ins Wanken. Trump reagiert ungewohnt deutlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump kritisiert Israels Angriff auf Beirut kurz vor Iran-Abkommen

Netanyahu fehlendes Urteilsvermögen vorgeworfen, Deal um Stunden verzögert

Abkommen mit Iran sollte heute elektronisch unterzeichnet werden, Details unklar

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (79) ist so richtig sauer. Kurz vor der geplanten Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges griff Israel Ziele in Beirut an – und brachte damit Trumps diplomatische Bemühungen ins Wanken. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, dass ein solcher Angriff «nie hätte stattfinden dürfen».

Im Interview mit dem US-Magazin «Axios» setzt Trump noch einen drauf. Besonders über Israels Premier Benjamin Netanyahu verliert der US-Präsident ungewohnt deutliche Worte.

«Es hat alles durcheinandergebracht»

«Das hat alles durcheinandergebracht. Die Unterzeichnung hat sich um ein paar Stunden verzögert. Sie hätte jetzt stattfinden sollen. Nun ist sie für ein paar Stunden später angesetzt», sagte Trump in dem Interview.

Trotz des Israelangriffs ging Trump gegen 18 Uhr (Schweizer Zeit) davon aus, dass ein Deal mit dem Iran «in den nächsten Stunden» unterzeichnet werden wird. Iranische Vertreter haben bislang nicht bestätigt, dass das Abkommen noch heute unterzeichnet werden soll.

«Ich habe ihn wissen lassen, dass ich verdammt wütend bin»

Die Eskalation im Libanon ereignete sich nur wenige Stunden vor der geplanten Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung ihres Krieges. Diese hätte elektronisch stattfinden sollen.

Trump sagte gegenüber «Axios», er sei schockiert gewesen, als ihn seine Berater über den israelischen Angriff auf Beirut informiert hätten. Zudem habe er sich über den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu geärgert.

«Das ist so schlimm – ich konnte es nicht glauben. Eine Stunde bevor wir das Abkommen unterzeichnen sollten.» Trump räumte ein, dass die Hisbollah zuerst Israel angegriffen habe. Er betonte jedoch, der Angriff habe keinen Schaden verursacht und niemand sei getötet worden.

«Warum musste Bibi einen verdammten Angriff starten? Ich war so verdammt wütend. Ich habe ihn das wissen lassen. Er hat kein fucking Urteilsvermögen. Ich habe ihn das wissen lassen», sagte Trump.