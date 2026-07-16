Alle warten gebannt: US-Präsident Donald Trump wird in der Nacht auf Freitag eine «grosse Enthüllung» bekannt geben. Während die einen eine typische Trump-Rede erwarten, fürchten sich andere vor der Ankündigung. Blick wird live berichten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump hält Freitag um 3 Uhr eine Rede zur Nation

Schwerpunkt sind faire Wahlen und angebliche ausländische Einmischungen

Einige Republikaner fürchten sich

Was verkündet Trump? US-Präsident Donald Trump will in einer Rede (Freitag, 3 Uhr Schweizer Zeit) über Wahlsicherheit und «freie und faire Wahlen» sprechen. Während der US-Präsident «wirklich grosse Neuigkeiten» ankündigt, löst das Vorhaben auch innerhalb der eigenen Partei Nervosität aus. Einige Republikaner befürchten, dass das Thema Wahlen 2020 wirtschaftliche Schwerpunkte überlagen könnte. Was Trump schliesslich thematisieren wird, bleibt unklar. Oft spricht er in seinen Reden über viele Themen gleichzeitig und springt auch häufiger hin und her. Beobachter dürften weiter darauf achten, ob Trump etwas Neues zum Iran-Krieg ankündigt. Brisant: Die verschiedenen Nachrichtensender und Fernsehkanäle scheinen ihre Sendepläne noch nicht für die Ausstrahlung der Rede am Donnerstagabend (Ortszeit) freigegeben zu haben. Es ist also unklar, wo die Ansprache überall übertragen wird. Blick wird Trumps Rede ab 3 Uhr live tickern. Ende des Livetickers

US-Präsident Donald Trump (80) hält in der Nacht auf Freitag eine seltene Rede an die Nation. Er kündigte bereits eine «riesige Enthüllung» an, was bei Bevölkerung und Medien für Spekulationen gesorgt hatte.

Trump verriet bereits erste Details zum Inhalt der Rede. Es werde um «faire und freie Wahlen» gehen. Laut CNN wird der Schwerpunkt seiner Ansprache auf den Wahlsystemen und angeblichen ausländischen Einmischungen liegen – Themen, die Trump seit Jahren beschäftigen.

Haben Republikaner «Angst»?

Trump hat wiederholt behauptet, die Wahl im Jahr 2020 sei ihm gestohlen worden, obwohl diese Behauptungen längst widerlegt sind. «Es sind wirklich, wirklich grosse Neuigkeiten, und unser Land muss sich zusammenreissen», sagte Trump am Dienstag während eines Treffens im Oval Office. «Ohne freie und faire Wahlen gibt es kein Land», fügte er hinzu.

Laut «Washington Post» will Trump Erkenntnisse präsentieren, die seinen Vorwurf der ausländischen Wahlbeeinflussung stützen sollen. Ausserdem will er gemäss zwei mit dem Plan vertrauten Personen argumentieren, dass die Wahlinfrastruktur in den USA Schwachstellen aufweist.

Wie das Magazin Politico berichtet, fürchten sich einige der Republikaner von diesem Inhalt. Sie befürchten offenbar, dass Trump Verschwörungstheorien aufstellen und damit dem Ansehen der Partei schaden wird. Statdessen sollte er sich lieber auf wirtschaftliche Themen und sinkende Inflation fokussieren.

«Wird eine Rede, wie viele meiner Reden»

Die Rede, die auf Trumps Social-Media-Kanälen angekündigt wurde, soll am Donnerstag um 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr Schweizer Zeit in der Nacht auf Freitag) beginnen. In Interviews blieb er allerdings, was den Inhalt betrifft, vage. «Es wird einfach eine Rede, wie viele meiner Reden», sagte er dem Radiomoderator Hugh Hewitt.

Primetime-Ansprachen von US-Präsidenten sind selten und oft reserviert für bedeutende Updates. Trump hat in vergangenen Reden oft eine grosse Bandbreite an Themen angesprochen. Es ist also davon auszugehen, dass das auch dieses Mal wieder der Fall sein wird. Blick wird die Rede ab 3 Uhr live tickern.