Alle warten gespannt: US-Präsident Donald Trump wird in der Nacht auf Freitag eine «grosse Enthüllung» bekannt geben. Nun sind erste Details über den Inhalt seiner Rede bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump hält Freitag um 3 Uhr eine Rede zur Nation

Schwerpunkt sind faire Wahlen und angebliche ausländische Einmischungen

Redezeit: 3 Uhr am Freitag (Schweizer Zeit)

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (80) hält in der Nacht auf Freitag eine seltene Rede an die Nation. Er kündigte bereits eine «riesige Enthüllung» an, was bei Bevölkerung und Medien für Spekulationen gesorgt hatte.

Nun verriet Trump erste Details zum Inhalt der Rede. Es werde um «faire und freie Wahlen» gehen. Laut CNN wird der Schwerpunkt seiner Ansprache auf den Wahlsystemen und angeblichen ausländischen Einmischungen liegen – Themen, die Trump seit Jahren beschäftigen.

«Wird eine Rede, wie viele meiner Reden»

Trump hat wiederholt behauptet, die Wahl im Jahr 2020 sei ihm gestohlen worden, obwohl diese Behauptungen längst widerlegt sind. «Es sind wirklich, wirklich grosse Neuigkeiten, und unser Land muss sich zusammenreissen», sagte Trump am Dienstag während eines Treffens im Oval Office. «Ohne freie und faire Wahlen gibt es kein Land», fügte er hinzu.

Die Rede, die auf Trumps Social-Media-Kanälen angekündigt wurde, soll am Donnerstag um 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr Schweizer Zeit) beginnen. In Interviews blieb er allerdings, was den Inhalt betrifft, vage. «Es wird einfach eine Rede, wie viele meiner Reden», sagte er dem Radiomoderator Hugh Hewitt.

Laut «Washington Post» will Trump Erkenntnisse präsentieren, die seinen Vorwurf der ausländischen Wahlbeeinflussung stützen sollen. Ausserdem will er gemäss zwei mit dem Plan vertrauten Personen argumentieren, dass die Wahlinfrastruktur in den USA Schwachstellen aufweist.

Wahlen nur eines von vielen Themen

Primetime-Ansprachen von US-Präsidenten sind selten und oft reserviert für bedeutende Updates. Trump hat in vergangenen Reden oft eine grosse Bandbreite an Themen angesprochen. Es ist also davon auszugehen, dass das auch dieses Mal wieder der Fall sein wird.

Die Wahlen werden nur ein Teil seiner Rede sein. Gespannt warten Beobachter auch auf Ankündigungen zur US-Aussenpolitik und zum weiteren Vorgehen im Krieg mit dem Iran.