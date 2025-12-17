Trump wird in der Nacht auf Donnerstag eine Live-Ansprache halten. Internet-User spekulieren bereits wild, worum es gehen könnte.

Darum gehts Trump kündigt wichtige Ansprache aus dem Weissen Haus an

Spekulationen über Inhalte: Aussenpolitik, Venezuela und wirtschaftliche Themen

Rede findet um 3 Uhr Schweizer Zeit statt und wird landesweit übertragen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Die USA warten gespannt auf eine wichtige Ansprache ihres Präsidenten Donald Trump (79). Wie Trump am Dienstagabend (Schweizer Zeit) auf seiner Plattform Truth Social ankündigte, wird er in der Nacht auf Donnerstag (3 Uhr, Schweizer Zeit) eine Live-Rede direkt aus dem Weissen Haus halten.

Dabei liess Trump offen, welche konkreten Themen er ansprechen wird. «Es war ein grossartiges Jahr für unser Land, und das BESTE KOMMT ERST NOCH!», schrieb der Republikaner lediglich.

Worüber spricht Trump?

In den Kommentaren unter dem Post des Weissen Hauses spekulieren User darüber, wie die Rede ausfallen wird. «Vielleicht spricht er über das ‹Vanity Fair›-Interview mit seiner Stabschefin Susie Wiles», vermutet ein User. Wiles sorgte am Dienstag mit mehreren Aussagen in einem ihrer seltenen Interviews für Schlagzeilen. Trump habe die «Persönlichkeit eines Alkoholikers». Vize-Präsident J. D. Vance sei seit «einem Jahrzehnt ein Verschwörungstheoretiker», sagte Wiles beispielsweise. Das Weisse Haus steht jedoch weiterhin zu der Amerikanerin.

Andere User glauben, Trump werde darüber sprechen, was er für die Aussenpolitik und das amerikanische Vorgehen in Venezuela vorhat. Weitere freuen sich darauf, ihn zu hören: «Ich stimme nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich freue mich darauf, ihn zu hören.»

Leavitt: «Es wird eine wirklich gute Rede»

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Trump in landesweiten Umfragen mit sinkenden Zustimmungswerten konfrontiert ist. Besonders seine Wirtschaftspolitik steht in der Kritik, selbst unter republikanischen Kernwählern, wie eine neue Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zeigt.

Angesprochen auf die Ergebnisse, verteidigt das Weisse Haus Trumps Kurs und verweist auf Erfolge bei der Inflationsbekämpfung. Karoline Leavitt (28), Trumps Pressesprecherin, gab gegenüber Reportern einen Ausblick auf die Rede: «Es wird eine wirklich gute Rede.» Der Präsident werde viel über die Erfolge der vergangenen elf Monate sprechen und darüber, was er getan habe, um das Land wieder zur Grösse zu führen. Ausserdem werde er darlegen, was er in den kommenden drei Jahren für das Land zu leisten plant.

Die Ansprache wird voraussichtlich landesweit im Fernsehen, Radio und online übertragen. Blick wird dich über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.