Wolodimir Selenski fordert für Neuwahlen in der Ukraine einen Waffenstillstand als Voraussetzung. Trump soll darüber allerdings mit Russland sprechen.

«Amerika sollte dies mit der russischen Seite besprechen»

Selenski äussert sich zu Wahlen in der Ukraine

Waffenstillstand als Voraussetzung für Wahlen laut Selenski erforderlich

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) hat am Dienstag die Durchführung von Wahlen in dem von Russland überfallenen Land angedeutet – allerdings unter Bedingungen.

Am Donnerstag hatte er bei einer Ansprache an die «Koalition der Willigen» erneut darüber gesprochen. «Wir sind bereit, mit Präsident Trump in jedem Format zusammenzuarbeiten. Und wenn Präsident Trump mehr über die Wahlen in der Ukraine spricht, möchte ich ganz offen sagen: Wir können versuchen, Wahlen abzuhalten. Die Ukraine versteckt sich nicht vor der Demokratie», sagte er.

Die Voraussetzung dafür ist nach Ansicht des ukrainischen Staatschefs ein Waffenstillstand, zumindest für die Dauer des Wahlprozesses und der Stimmabgabe.

Laut Selenski «ist das etwas, was diskutiert werden muss». Er fügte hinzu: «Ehrlich gesagt sind wir hier in der Ukraine der Meinung, dass Amerika dies mit der russischen Seite besprechen sollte.»

Selenski forderte die «Koalition der Willigen» dazu auf, ihn in dieser Sache zu unterstützen. Zur Erinnerung: Geht es nach dem ursprünglich vorgeschlagenen Friedensplan von US-Präsident Donald Trump (79), soll ein Waffenstillstand unter anderem nach Abzug der ukrainischen Truppen aus dem Donbass in Kraft treten.