«Trump ist nur vorübergehend»
Kaliforniens Gouverneur fordert Widerstand gegen Trump

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom fordert auf der Weltklimakonferenz zum Widerstand gegen Trump auf. Er bezeichnet den US-Präsidenten als vorübergehend und rücksichtslos, betont aber die Notwendigkeit, sich gegen Tyrannen zu wehren.
Publiziert: 20:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Freunde waren Gavin Newson und Donald Trump noch nie.
Darum gehts

  • Gouverneur Newsom fordert Widerstand gegen Trump bei Klimakonferenz in Brasilien
  • Newsom: Trump ist vorübergehend, Menschen sollen sich gegen Tyrannen wehren
  • Kalifornien gehört zur Under2Coalition mit ehrgeizigen Klimazielen von Bundesstaaten und Regionen
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom (58) hat auf der Weltklimakonferenz Menschen in aller Welt aufgefordert, sich nicht von US-Präsident Donald Trump (79) einschüchtern zu lassen. «Trump ist nur vorübergehend. Und ich hoffe, dass die Menschen weltweit sich daran erinnern», sagte der demokratische Politiker im brasilianischen Belém. Trump sei rücksichtslos, chaotisch und launisch. «Aber die Menschen müssen sich wehren. Man muss sich gegen einen Tyrannen wehren. So geht man mit einem Tyrannen um.»

Die USA sind unter Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und bei der Klimakonferenz nicht mehr dabei. Newsom appellierte an Staaten in aller Welt, sich nicht von Druck der Trump-Regierung von ihrem Kurs beim Klimaschutz abbringen zu lassen. Auch Kalifornien will – wie auch andere US-Bundesstaaten und Städte an Klimazielen festhalten.

Newsom gilt als möglicher Nachfolger Trumps

Kalifornien ist Teil der sogenannten Under2Coalition, in der sich Bundesstaaten und Regionen zusammengeschlossen haben – nicht nur aus den USA, sondern auch international, so gehört aus Deutschland etwa auch Baden-Württemberg dazu. Die Mitglieder bekennen sich zu ehrgeizigen Klimazielen, im Fall der US-Bundesstaaten setzen sie sich damit dem Rückzug der Trump-Regierung aus der Klimapolitik entgegen.

Newsom, der sich seit Monaten lautstark als Widersacher Trumps präsentiert, gilt als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste Präsidentschaftswahl. Als Gouverneur regiert er seit 2019 den bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat der USA.

