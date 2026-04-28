Trump schiesst nach Merz-Vorwurf zurück

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich der US-Präsident zu den von Friedrich Merz am Montag getätigten Aussagen äussern wird. Dieser sagte bei einem Austausch mit Schülerinnen und Schülern, dass die USA «ohne jegliche Strategie» in diesen Krieg gegangen seien.

Bislang war vonseiten des US-Präsidenten nichts zu hören. Wohl, weil dieser mit dem royalen Besuch aus England und den Nachwehen der Attacke am Korrespondenten-Dinners beschäftigt war. Nun schiesst Trump doch noch zurück.

Auf Truth Social schreibt er: «Der Kanzler von Deutschland, Friedrich Merz, denkt, es sei in Ordnung, dass der Iran nukleare Waffen besitzt». Wenn der Iran diese aber besässe, befände sich die ganze Welt in Geiselhaft», so Trump weiter.

Er tue nur das, was andere Nationen und Präsidenten bereits viel früher hätten machen sollen. Mit einem weiteren Seitenhieb schliesst er seinen Konter gegen Merz ab: «Kein Wunder geht es Deutschland so schlecht. Wirtschaftlich und auch an anderer Stelle!».

Bislang galt Trump Merz eher als wohlgesonnen, was unter anderem daran liegen könnte, dass der deutsche Bundeskanzler dem US-Präsidenten stets versuchte, zu schmeicheln oder ihm sogar Geschenke aus Deutschland mitbrachte.