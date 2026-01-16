DE
«Respekt, dass sich Hinrichtungen abgesagt haben»
Trump zu Iran:«Respekt, dass sich Hinrichtungen abgesagt haben»

Trump erklärt abgesagten Iran-Angriff
Trump zollt Mullahs Respekt

Donald Trump hat einen möglichen Angriff auf den Iran gestoppt. Grund dafür soll die Absage von 800 Hinrichtungen durch Teheran gewesen sein. Das weitere Vorgehen des US-Präsidenten ist unklar.
«Hatte einen grossen Einfluss»: US-Präsident Donald Trump lobt die angebliche Entscheidung der iranischen Behörden, festgenommene Demonstranten nicht hinzurichten.
Darum gehts

  • US-Präsident Donald Trump verzichtet vorerst auf Iran-Angriff
  • Grund dafür sind angeblich die gestoppten Hinrichtungen von Demonstranten
  • Schätzungen zufolge kamen bei den Unruhen mehrere Tausend Menschen ums Leben
Präsident Donald Trump hat das Ausbleiben eines US-Angriffs im Iran mit der Absage von Hinrichtungen von Demonstranten in Verbindung gebracht. Auf die Frage, ob ihm israelische und arabische Politiker einen Militärschlag ausgeredet hätten, sagte Trump: «Niemand hat mich überzeugt. Ich habe mich selbst überzeugt.»

Er verwies darauf, dass die iranischen Behörden die Hinrichtung von 800 Menschen abgesagt hätten. «Das hatte einen grossen Einfluss gestern.»

Sperrung des Luftraums löste Spekulationen aus

Trump hatte die Staatsführung in Teheran davor gewarnt, Teilnehmer der jüngsten Massenproteste hinrichten zu lassen und auch ein militärisches Eingreifen nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch hatte eine Sperrung des iranischen Luftraums Spekulationen über einen möglichen US-Luftangriff ausgelöst. Er blieb jedoch aus.

Das Weisse Haus verwies bereits am Donnerstag auf angeblich abgesagte 800 Hinrichtungen – ohne eine Quelle für die Information zu nennen. Berichten zufolge töteten iranische Sicherheitskräfte mehrere Tausend Menschen bei der Niederschlagung der Proteste.

Will Israel mehr Zeit?

Trump sagte, er respektiere sehr die Tatsache, dass die Hinrichtungen abgesagt worden seien. Er machte keine Hinweise zu seinem weiteren Vorgehen.

Die Website «Axios» berichtete am Donnerstag, dass Israels Premierminister Benjamin Netanyahu Trump gebeten habe, dem Land mehr Zeit für die Vorbereitung auf einen möglichen iranischen Vergeltungsschlag zu geben. Auch die «New York Times» schrieb, dass Netanyahu um einen Aufschub eines US-Angriffs gebeten habe.

