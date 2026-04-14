«Ball liegt bei Teheran»: Vance spricht über «rote Linien»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran endeten am Wochenende ziemlich abrupt. US-Vize J. D. Vance (41) musste mit leeren Händen nach Hause reisen. Der 41-Jährige erläuterte nun die Hintergründe und erklärte, dass es für Trump «klare, rote Linien» gebe.

Trotz weiterhin bestehender Differenzen habe sich vieles in die richtige Richtung entwickelt, erklärte Vance im Gespräch mit Fox News. Jetzt liege es an Teheran, beim aus US-Sicht entscheidenden Thema – dem Atomprogramm – Zugeständnisse zu machen. «Wir haben tatsächlich sehr klargemacht, wo unsere roten Linien verlaufen.»

Diese lauten:

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In dieser Frage hätten sich die Iraner zwar bewegt, «sie sind aber nicht weit genug gegangen», so Vance. Für US-Präsident Donald Trump sei klar: «Hier haben wir keinen Spielraum.» «Es ist das eine, wenn die Iraner sagen, sie werden keine Atomwaffe besitzen», sagte der US-Vize. «Es ist etwas anderes, wenn wir einen Mechanismus schaffen, der sicherstellt, dass das nicht passieren wird.»

Dennoch planen die USA, die Gespräche fortzusetzen. US-Beamte sagten in der Nacht gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass derzeit eine neue Verhandlungsrunde ins Visier genommen werde. Neben Gesprächen in Islamabad ist wohl auch der Standort Genf im Spiel.