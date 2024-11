Triebwerk fängt Feuer Boeing muss kurz nach Start in Rom notlanden

Eine Hainan Airlines Boeing 787-9 mit 249 Passagieren an Bord muss kurz nach dem Start in Rom am Flughafen Fiumicino notlanden. Das rechte Triebwerk hat Feuer gefangen, weil die Maschine mit einem Vogel kollidiert ist.