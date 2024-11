Chaos und Feuer am Flughafen von Sydney Qantas-Flugzeug muss in Sydney notlanden

Ausnahmezustand am Flughafen in Sydney. Der Qantas-Flug QF520 hatte kurz nach dem Start einen Triebwerksausfall. Zur gleichen Zeit ist in der Nähe einer Start- und Landebahn ein Brand ausgebrochen.