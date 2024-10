Zwischenfall in Las Vegas Flugzeug fängt bei Landung Feuer

Am Harry Reid International Airport in Las Vegas kommt es am Samstag zu einem heiklen Zwischenfall mit einer Maschine der US-amerikanischen Billig-Airline Frontier. Beim Aufsetzen auf der Piste beginnt das hintere Fahrwerk plötzlich an zu brennen.