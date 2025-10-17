Trump erwägt die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine als Druckmittel gegen Russland. Das Treffen mit Selenski am Freitag könnte eine Wende im Ukraine-Konflikt bedeuten.

1/6 Trump und Selenski treffen sich am Freitag im Weissen Haus. Foto: AFP

Darum gehts Trump empfängt Selenski im Weissen Haus zu Gesprächen über Tomahawk-Lieferungen

Mögliche Tomahawk-Lieferung könnte Ukraine Angriffe tief in Russland ermöglichen

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern

vor 7 Minuten vor 7 Minuten Selenski wird besondere Ehre zuteil Hat Selenski etwa in diesem Himmelbett geschlafen? Foto: Bettmann Archive Wie die «Politico»-Reporterin Laura Rozen auf der Plattform X schreibt, hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) im Blair House übernachtet, dem offiziellen Gästehaus des US-Präsidenten. Bei den vergangenen zwei Besuchen bei US-Präsident Donald Trump (79) war das noch nicht so. Ein gutes Omen für das Treffen am Freitag? Das Blair House steht gegenüber vom Weissen Haus. Eine Übernachtung in dem Gästehaus gilt als grosse Ehre. Das Innere ist jedoch recht speziell. So könnte Selenski womöglich in einem rosa Himmelbett geschlafen haben. 13:01 Uhr 13:01 Uhr Bekommt Selenski seine Tomahawks? Der ukrainische Präsident Selenski (rechts) hofft auf die Zusage Trumps für die Tomahawk-Lieferung. Foto: Mass Communication Spc. 3rd Clas Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) kommt am Freitag in Washington mit US-Präsident Donald Trump (79) zusammen. Gemeinsam wollen sie unter anderem über Waffenlieferungen an das von Russland überfallene Land beraten. Im Fokus dabei: Tomahawk-Marschflugkörper, die der Ukraine weitere Angriffe auf russische Ziele ermöglichen könnten. Doch wie realistisch ist ein solcher Deal? «Ich halte Trumps Ankündigung für einen Bluff, um Putin zu beeindrucken», sagte der deutsche Politikwissenschaftler Joachim Krause in dieser Woche zu Blick. Gestern hatten Trump und Kremlchef Wladimir Putin miteinander telefoniert. Für 19 Uhr ist ein gemeinsames Medienstatement von Trump und Selenski angekündigt. Blick tickert die Presserunde live. Ende des Livetickers

Nach dem Frieden im Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump (79) ein nächstes Ziel: den Ukraine-Krieg zu beenden. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass sich Trump «wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen» in Budapest mit Russlands Präsident Wladimir Putin (73) treffen will.

Bereits im August hatten sich die beiden Staatschefs in Alaska gesehen – ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) und ohne greifbares Ergebnis. Auch jetzt ist unklar, welche Rolle Selenski dieses Mal spielen wird.

Vor dem Treffen mit Putin wird Trump den Ukraine-Präsidenten am Freitag im Weissen Haus für Gespräche empfangen. Wichtigstes Thema des Treffens ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine.

Verhältnis zwischen Trump und Selenski besserte sich

Am vergangenen Wochenende hatte Trump gesagt, er könne Putin mit der Lieferung von Tomahawks an Kiew drohen, falls Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstelle.

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Das Verhältnis zwischen Trump und Selenski hatte sich nach einem schwierigen Start in den vergangenen Monaten zusehends verbessert.

Kämpfe um ein Dreiertreffen

Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren. Bisher ohne grösseren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen kommt – doch das fand nie statt.

Russland hatte den Krieg im Februar 2022 mit einem Angriff auf die Ukraine begonnen. Seitdem dauern die Kämpfe unerbittlich an.