Ein harmloser Scherz mit Toilettenpapier endet im US-Bundesstaat Georgia tödlich: Lehrer Jason Hughes wird bei der Verfolgung flüchtender Schüler von einem Auto erfasst – und stirbt. Ein 18-Jähriger steht nun vor Gericht.

Lehrer Jason Hughes stirbt am 4. März in Gainesville, Georgia

Schülerstreich führt zu tödlichem Unfall mit Pick-up eines 18-Jährigen

Ein wohl harmlos gedachter Schülerstreich endet im Ort Gainesville im US-Bundesstaat Georgia tödlich: Der 38-jährige Lehrer Jason Hughes wurde am späten Abend des 4. März von einem Pick-up überfahren – gesteuert von einem seiner Schüler. Wie die Polizei mitteilte, hatten fünf Teenager geplant, das Haus und den Garten von Hughes mit Toilettenpapier zu bewerfen – eine übliche Tradition in der Region während der Abschlussballsaison.

Gegen 23.40 Uhr begannen die Jugendlichen mit ihrer Aktion. Als Hughes aus seinem Haus trat, ergriff die Gruppe die Flucht. Der Lehrer, der seine Schüler offenbar überraschen wollte, habe die Bande verfolgt. Dabei stolperte er und fiel zu Boden; genau in den Weg des flüchtenden Pick-ups. Der junge Fahrer, ein 18-jähriger Schüler von Hughes, konnte nicht rechtzeitig bremsen. Der Lehrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Familie des Lehrers bestürzt über juristische Konsequenzen

Die Behörden haben den Fahrer jetzt wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr an. Ihm drohen zwischen drei und 15 Jahre Haft. Die vier weiteren Beteiligten müssen sich wegen unerlaubten Betretens und Vermüllens von Privatgrundstücken verantworten. Die Familie des Lehrers zeigte sich jedoch bestürzt über die juristischen Konsequenzen: «Was geschehen ist, ist eine schreckliche Tragödie», erklärten sie in einem Statement. «Und unsere Familie ist entschlossen, eine weitere Tragödie zu verhindern, die das Leben dieser Schüler ruinieren würde.»

Jason Hughes war Mathematiklehrer an der North Hall High School in Gainesville, etwa 90 Kilometer nordöstlich von der Metropole Atlanta. Einer seiner Nachbarn erklärte gegenüber US-Medien, dass Streiche wie dieser eine lange Tradition in der Gegend hätten. Hughes sei sich dessen bewusst gewesen und habe die Aktion seiner Schüler nicht als feindlich empfunden. Laut dessen Familie habe er die Jugendlichen überraschen wollen – und keinesfalls zur Rede stellen.