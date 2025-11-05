Im US-Bundesstaat Kentucky stürzte ein Frachtflugzeug ab. Dabei gerieten in der Stadt Louisville Gebäude in Brand. Die Behörden sprechen von mindestens drei Toten und elf Verletzten.

1/2 Erste Bilder des Crashs zeigen eine Rauchsäule in der Nähe von Louisville. Foto: AFP

Frachtflugzeug stürzt in Kentucky nach Start ab, Tote gemeldet

Unglücksort zeigt riesigen Feuerball und aufsteigende Rauchsäulen

Flugzeugunglück im US-Bundesstaat Kentucky: Um 17:15 (Ortszeit) stürzte ein Frachtflugzeug mit drei Crewmitgliedern nach dem Start vom Louisville Muhammad Ali International Airport ab.

Dabei wurden mindestens drei Personen getötet und elf verletzt. Laut Gouverneur Andy Beshear (47) werden diese Zahlen wahrscheinlich noch steigen.

Verletzte am Boden

Ob die Crewmitglieder die drei bestätigten Opfer sind, war zunächst unklar. Auch am Boden wurden Menschen verletzt. Mehrere Personen seien mit sehr schweren Verletzungen ins Spital gebracht worden, sagte Beshear.

Aufnahmen vom Unglücksort zeigen einen riesigen Feuerball, über dem eine Rauchsäule aufsteigt. Es sollen Gebäude in Brand geraten sein. Im Umkreis von 5 Meilen um den Flughafen wurden die Menschen angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben.

Flieger aus dem Jahr 1991

Das Langstreckenflugzeug war laut der Luftfahrtbehörde FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der Inselgruppe Hawaii. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar.

Bei dem betroffenen Flugzeug handelte es sich um eine McDonnell Douglas MD-11 aus dem Jahr 1991. Der ehemalige Passagierflieger wurde vom Paketdienst UPS betrieben.