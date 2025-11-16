Tragisches Bootsunglück vor Kaliforniens Küste: Ein Unfall kostet mindestens vier Menschen das Leben. Die Behörden gehen bei dem Vorfall von Menschenschmuggel aus. Die Suche nach weiteren Opfern dauert an.

1/4 Bei dem Unglück starben vier Menschen. Foto: U.S. Coast Guard

Darum gehts Bootsunglück vor Kalifornien: Mindestens vier Tote, Suche nach Opfern läuft

Boot kenterte nahe Imperial Beach, Verdacht auf Menschenschmuggel

Bei einem Bootsunglück vor der südlichen Küste des US-Bundesstaates Kalifornien sind nach Angaben der US-Küstenwache mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Vier Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, eine weitere Person den Behörden übergeben, hiess es in einer Mitteilung. Die Suche nach möglichen Opfern dauerte noch an.

Das Boot war in der Nacht zum Samstag in der Nähe von Imperial Beach gekentert. Der US-Küstenort liegt südlich von San Diego nahe an der US-mexikanischen Grenze. Die Behörden vermuten Menschenschmuggel. Mehrere Überlebende hätten angegeben, sie seien Mexikaner, teilte die Küstenwache mit.

Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit einer grossen Zahl an Migranten konfrontiert, die auf illegalen Wegen versuchen, aus Mexiko und Mittelamerika in die USA zu gelangen.