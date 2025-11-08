Endete ein Strassenrennen tödlich? Ein junger Mann ist in Tampa in den USA in eine Bar gekracht. Es gibt vier Tote und elf Verletzte. Polizeichef Lee Bercaw verspricht Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien.

Darum gehts Florida-Raser (22) festgenommen

Unfallfahrzeug wurde bei Strassenrennen beobachtet und von Polizeihelikopter überwacht, krachte in Bar

Vier Menschen starben, elf weitere wurden verletzt, eine Person in kritischem Zustand

Marian Nadler Redaktor News

Ein junger Mann (22) wurde am Samstag in Tampa im US-Bundesstaat Florida festgenommen. Er soll die Kontrolle über seinen Toyota verloren haben und in eine Bar gekracht sein. Dabei kamen vier Menschen ums Leben, elf weitere wurden verletzt.

Die Festnahme erfolgte noch am Unfallort, teilte die Polizei von Tampa in einer Pressemitteilung mit. Weiter hiess es, das Unfallfahrzeug sei zuvor bei einem Strassenrennen beobachtet worden. Zum Zeitpunkt des Unfalls wurde es per Polizeihelikopter überwacht.

Nach dem Crash starben drei Opfer noch am Unfallort, ein viertes erlag seinen Verletzungen im Spital. Von den elf Verletzten befindet sich eine Person in kritischem Zustand.

«Sie hatten Spass und erwarteten, sicher nach Hause zu kommen», sagte Polizeichef Lee Bercaw gegenüber «Spectrum News». «Und dann hat ein unachtsamer, rücksichtsloser Fahrer das Leben aller aufs Spiel gesetzt und diesen Abend für die Betroffenen für immer zerstört.»

Jungem Raser droht Anklage

In seinen Worten war die Wut auf den Fahrer zu spüren. Barcaw wird in der Medienmitteilung so zitiert: «Was heute Morgen geschah, war eine sinnlose Tragödie. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und allen Betroffenen. Rücksichtsloses Fahren hat unschuldige Leben in Gefahr gebracht. Die Polizei von Tampa und die Florida Highway Patrol setzen sich mit aller Kraft dafür ein, Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien zu erreichen.»

Unklar ist bislang, ob Alkohol, Drogen oder andere Faktoren zu dem Unfall beigetragen haben. Die toxikologischen Ergebnisse stehen noch aus. «Spectrum News» ging davon aus, dass der Tatverdächtige wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr und weiterer schwerer Verbrechen angeklagt wird.