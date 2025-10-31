Mann (28) mit geklautem Range Rover verursacht Crash

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein Lenker mit einem gestohlenen Auto auf der Autobahn A2 einen Verkehrsunfall. Der Fahrer stand unter Drogen.

1/2 Der 28-Jährige war mit diesem geklauten Range Rover unterwegs. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Janine Enderli Redaktorin News

Bei Muttenz BL kam es auf der Autobahn A2 am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 28-jähriger Lenker mit einem gestohlenen schwarzen Range Rover in Richtung Basel, als er durch eine Patrouille festgestellt wurde. In der Folge versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen und kollidierte kurz nach dem Schweizerhallentunnel mit einem schwarzen Renault und mehrfach mit der Fahrbahnbegrenzung. Infolgedessen konnte das Fahrzeug durch mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft sowie des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit angehalten werden.

Positives Ergebnis bei Drogenschnelltest

Der Lenker verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die Insassen des Renaults blieben unverletzt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Der beim unfallverursachenden Lenker durchgeführte Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain und Opiate. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.

Für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Unfallstelle nur beschränkt passierbar. Es kam deshalb zu längeren Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel.