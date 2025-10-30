In Pratteln ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Blick-Leser berichtet von einem grossen Polizeiaufgebot. Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt einen Einsatz.

In Pratteln läuft derzeit ein Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls. Foto: Leserreporter

Darum gehts Verkehrsunfall in Pratteln mit mindestens einer verletzten Person

Polizei und Sanität im Einsatz, Unfallhergang noch unklar

Heftiger Unfall in Pratteln BL: Ein Blick-Leser wurde am Donnerstagmorgen auf der Rheinstrasse in Pratteln Zeuge eines Verkehrsunfalls. Offenbar seien ein Lastwagen und Auto miteinander kollidiert.

Aufnahmen des Mannes zeigen die Unfallstelle. Die Polizei steht im Einsatz. «Es ist ein sehr grosses Polizeiaufgebot. Sicher zehn Patrouillenfahrzeuge sind vor Ort. Da muss etwas Schlimmes passiert sein.» Auch die Sanität sei vor Ort.

Auf Anfrage bestätigt die Baselbieter Polizei einen Einsatz wegen einem Verkehrsunfall. Mindestens eine Person sei verletzt worden. Weitere Details zum genauen Unfallhergang sind noch unklar. Der Einsatz läuft noch.

+++Update folgt+++