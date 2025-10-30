DE
FR
Abonnieren

«Das sind sicher 10 Polizeiautos»
Heftiger Unfall in Pratteln BL – mindestens eine Person verletzt

In Pratteln ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Blick-Leser berichtet von einem grossen Polizeiaufgebot. Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt einen Einsatz.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
In Pratteln läuft derzeit ein Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Verkehrsunfall in Pratteln mit mindestens einer verletzten Person
  • Polizei und Sanität im Einsatz, Unfallhergang noch unklar
  • Mindestens zehn Patrouillenfahrzeuge vor Ort im Einsatz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Heftiger Unfall in Pratteln BL: Ein Blick-Leser wurde am Donnerstagmorgen auf der Rheinstrasse in Pratteln Zeuge eines Verkehrsunfalls. Offenbar seien ein Lastwagen und Auto miteinander kollidiert. 

Aufnahmen des Mannes zeigen die Unfallstelle. Die Polizei steht im Einsatz. «Es ist ein sehr grosses Polizeiaufgebot. Sicher zehn Patrouillenfahrzeuge sind vor Ort. Da muss etwas Schlimmes passiert sein.» Auch die Sanität sei vor Ort. 

Auf Anfrage bestätigt die Baselbieter Polizei einen Einsatz wegen einem Verkehrsunfall. Mindestens eine Person sei verletzt worden. Weitere Details zum genauen Unfallhergang sind noch unklar. Der Einsatz läuft noch. 

+++Update folgt+++

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen