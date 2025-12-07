DE
Tragischer Unfall in Österreich
Skifahrer (†16) prallt nach Sprung gegen Eisbrocken – tot

Tragischer Unfall in Österreich: Ein 16-jähriger Skifahrer verunglückte tödlich im Tennengau. Der Jugendliche sprang über eine Kuppe, übersah einen gestürzten Skifahrer und prallte beim Ausweichmanöver gegen einen gefrorenen Schneebrocken.
Publiziert: 13:11 Uhr
|
Aktualisiert: 13:29 Uhr
Ein 16-jähriger Skifahrer verunglückte tödlich in Österreich. (Symbolbild)
Foto: Facebook Polizei Kärnten

Darum gehts

  • 16-Jähriger stirbt bei Skiunfall in Österreich nach Sprung über Kuppe
  • Jugendlicher kollidierte mit gefrorenem Schneebrocken im freien Gelände
  • Verunglückter wurde mit Rettungshelikopter in Klinik geflogen, erlag Verletzungen
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 16-Jähriger ist in Österreich beim Skifahren ums Leben gekommen. Der junge Einheimische war laut Polizei auf der Piste eines Skigebiets im Tennengau über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer nicht rechtzeitig bemerkt, der unterhalb davon zu Sturz gekommen war.

Der 16-Jährige wollte dem Mann ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände. Dabei sei er mit dem Oberkörper vermutlich gegen einen gefrorenen Schneebrocken geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.

