Auf dieser schwarzen Piste stürzten die Skifahrer.

Kurz nach 12 Uhr fuhren am Mittwoch zwei Skifahrer die schwarze Piste 85a auf dem Plateau Rosa in Zermatt hinunter. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am rechten Pistenrand zu einer Kollision zwischen den beiden. In der Folge kamen sie abseits der Piste schwerverletzt zum Stillstand.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei die kantonale Walliser Rettungsorganisation, der Pistenrettungsdienst Zermatt sowie die Helikopter der Air-Glaciers und Air Zermatt, mit denen die beiden Skifahrer nach der Erstversorgung in die Spitäler von Visp und Sitten geflogen wurden.

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 37-jährigen schwedischen und einen 57- jährigen italienischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.