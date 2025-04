Am Freitagmorgen ist im Skigebiet Kleine Scheidegg in Grindelwald ein Skifahrer verunfallt. Er erlag später im Spital seinen schweren Verletzungen. Der Unfallhergang wird untersucht.

Brite (†54) nach Skiunfall in Grindelwald BE verstorben

Kam von der Piste ab und stürzte in einen Bach

Am Freitagmorgen ist im Skigebiet Kleine Scheidegg in Grindelwald ein Skifahrer tödlich verunfallt. Foto: Switzerland Tourism

Cédric Hengy Redaktor News

Am Freitag kurz nach 11.35 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Skiunfall in Grindelwald gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Skifahrer von der Kleinen Scheidegg in Richtung Brandegg unterwegs.

Aus noch zu klärenden Gründen kam er von der markierten Piste ab, stürzte in den angrenzenden Bach und blieb dort regungslos liegen. Die Begleitpersonen des Skifahrers leisteten dem Verunfallten Erste Hilfe und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Der Mann wurde schwer verletzt mit der Rega ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 54-jährigen britischen Staatsangehörigen. Nebst dem Pisten- und Rettungsdienst Kleine

Scheidegg stand eine Rega-Crew im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs

aufgenommen.