Am späten Samstagnachmittag ist in Arosa ein Mann auf der Skipiste schwer gestürzt. Er verstarb aufgrund der Verletzungen.

Deutscher (†42) stirbt bei Skiunfall in Arosa GR

Ein 42-jähriger in der Schweiz wohnhafter deutscher Staatsangehöriger fuhr am Samstag kurz vor 18 Uhr im Gebiet Tomeli nach erfolgter Pistenkontrolle auf einer Abfahrt talwärts in Richtung Arosa.

Im weiteren Verlaufe der Talabfahrt verlor der Skifahrer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle, verliess den Skipistenbereich, gelangte in den Tiefschnee und stürzte in ein angrenzendes Bachbett. Drittpersonen leisteten dem Verunfallten unmittelbar Erste Hilfe und avisierten die Pistenrettung der Bergbahnen.

Aufgrund des schweren Verletzungsgrads wurde der Verletzte mit dem Rega-Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt, wo er in der Nacht auf den Sonntag seinen Verletzungen erlag. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei den Unfallhergang ab.