Tragischer Unfall bei Zermatt: Ein 38-jähriger belgischer Skitourengänger stürzte am Sonntag in der Region Schönbiel tödlich ab. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zur Unfallursache.

Darum gehts Skitourengänger stürzt bei Zermatt tödlich ab, Untersuchung eingeleitet

Unfall ereignete sich während der Abfahrt von der Schönbielhütte

38-jähriger Belgier verunglückte auf einer Höhe von etwa 2670 Metern

Daniel Macher Redaktor News

Am Sonntag ist ein Skitourengänger in der Region Schönbiel bei Zermatt VS in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Gegen 8.30 Uhr verliess eine Gruppe von drei Skitourengängern die Schönbielhütte in Richtung Zermatt. Während der Abfahrt, auf einer Höhe von zirka 2670 Metern, stürzte einer der Skitourengänger aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die aufgebotenen Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation und der Air Zermatt konnten nur noch den Tod des Skitourengängers feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 38-jährigen Belgier.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.