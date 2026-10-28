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Toledo: Zugunglück in Spanien fordert Dutzende Todesopfer
Zugkollision in Spanien
Luftaufnahmen zeigen den Unglücksort von oben
Bei einem Zugunglück in der spanischen Provinz Toledo sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Helikopteraufnahmen zeigen das Ausmass des Unglücks.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Marco Pietrocola
Produzent Video Unit
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