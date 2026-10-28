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Zugkollision in Spanien
Luftaufnahmen zeigen den Unglücksort von oben

Bei einem Zugunglück in der spanischen Provinz Toledo sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Helikopteraufnahmen zeigen das Ausmass des Unglücks.
Publiziert: vor 15 Minuten
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