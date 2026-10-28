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Züge kollidieren in Spanien
Passagiere filmen Bilder der Verwüstung

Zugcrash in Spanien: Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind offenbar mindestens 39 Menschen gestorben.
Publiziert: 10:31 Uhr
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