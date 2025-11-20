Tragischer Vorfall in der Karibik: Eine 18-jährige Amerikanerin wurde tot in der Kabine ihres Kreuzfahrtschiffes gefunden. Ihre Leiche war von Schwimmwesten bedeckt. Nun ermittelt das FBI.

1/4 Anna K. starb unter ungeklärten Umständen auf einer Kreuzfahrt. Foto: Instagram

Darum gehts 18-jährige Amerikanerin tot auf Kreuzfahrtschiff gefunden, Bruder unter Verdacht

Leiche unter Bett entdeckt, in Decke eingewickelt und mit Schwimmwesten bedeckt

Weiterer Fall: 80-jährige Passagierin auf einsamer Insel zurückgelassen und verstorben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Immer wieder ereignen sich auf Kreuzfahrtschiffen tragische Vorfälle, bei denen Passagiere ums Leben kommen. Aktuell sorgt ein Fall einer jungen Amerikanerin (†18) für Schlagzeilen, die auf dem Schiff Carnival Horizon tot aufgefunden wurde.

Am 8. November entdeckte das Reinigungspersonal des Schiffes die Leiche von Anna K.* unter dem Bett in einer Kabine. Dies berichtet der Sender ABC. Der leblose Körper der jungen Frau war in eine Decke eingewickelt und mit Schwimmwesten bedeckt.

K. war zuvor mit ihrer Familie in Miami gestartet, um eine Kreuzfahrt durch die Karibik zu unternehmen. Am Abend vor ihrem Tod soll sich die junge Frau laut ihrer Familie unwohl gefühlt haben.

Familie erschüttert

Ob es zu einer Gewalttat kam, ist noch unklar. Offiziell äussert sich das FBI bislang nicht.

Mittlerweile soll der 16-jährige Bruder der Verstorbenen im Verdacht stehen, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Wie «Florida Today» berichtet, soll das FBI den Teenager bereits befragt haben.

K.s Familie steht derweil unter Schock. In einer öffentlichen Stellungnahme schrieben die Angehörigen: «Wenn sie einen Raum betrat, brachte sie ihn zum Strahlen. Sie war das beste Kind, das man sich vorstellen kann.»

Seniorin auf einsamer Insel zurückgelassen – tot

Ebenfalls tragisch verlief eine Kreuzfahrt der australischen Gesellschaft Coral Expeditions. Eine 80-jährige Passagierin wurde auf Lizard Island im Great Barrier Reef zurückgelassen und verstarb dort. Das Kreuzfahrtschiff bemerkte das Verschwinden der Frau erst nach ein paar Stunden.

Nach Angaben der Behörden war die Frau auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt und Teil einer Wandergruppe, verirrte sich jedoch auf dem Rückweg. Die australische Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Vorfalls. Die Kreuzfahrt wurde trotz des tragischen Ereignisses fortgesetzt.

Leiche in Kühlschrank verstaut

2023 sorgte ein weiterer Fall im Zusammenhang mit einer Kreuzfahrt für Schlagzeilen. Robert Jones (†78) erlitt während einer Kreuzfahrt auf der Celebrity Equinox einen Herzinfarkt und starb. Die Crew versprach der Witwe Marilyn Jones, den Leichnam bis zum nächsten Hafen in der Leichenhalle aufzubewahren.

Als sie sechs Tage später in Florida von Bord ging, musste sie entsetzt feststellen, dass ihr Mann stattdessen in einem Getränke-Kühlschrank verstaut worden war – in einem blutbespritzten Beutel, bereits stark verwest. Marilyn Jones verklagte das Kreuzfahrtunternehmen auf eine Million Dollar Schadenersatz.

* Name bekannt