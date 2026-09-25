Südeuropa schwitzt: Bis zu 40 Grad werden in Spanien und Portugal diese Woche erwartet – das ist ungewöhnlich heiss für Ende September. Auch in der Schweiz klettern die Temperaturen auf sommerliche 28 Grad.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hitzewelle bringt bis Oktober untypische Temperaturen in Südeuropa und Westeuropa

Spitzenwerte von 40 Grad in Spanien, 36 Grad in Südfrankreich erwartet

In der Schweiz sind bis Dienstag bis zu 28 Grad möglich

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Hitzeglocke hat Südeuropa fest im Griff und bringt untypisch hohe Temperaturen für Ende September und Anfang Oktober mit sich. Das Wetterphänomen führt dazu, dass warme Luftmassen aus Nordafrika in den Norden strömen.

Bis zu 40 Grad in Spanien und Portugal

Besonders heiss wird es auf der Iberischen Halbinsel. In Spanien und Portugal werden die Temperaturen bis Samstag vielerorts auf über 35 Grad steigen. In einzelnen Regionen sind sogar Spitzenwerte von bis zu 40 Grad möglich. Auch Südfrankreich bleibt von der Hitze nicht verschont. Dort werden Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad erwartet.

In Italien und auf dem Balkan zeigt sich ebenfalls ein sommerliches Wetterbild. Die Temperaturen können dort auf bis zu 30 Grad klettern. Besonders betroffen sind die Poebene und die Toskana, wo die ungewöhnliche Wärme für spätsommerliche Bedingungen sorgt.

Hitzeglocke breitet sich über Westeuropa aus

Die heisse Periode betrifft aber nicht nur den Süden. In Deutschland werden von Sonntag bis Dienstag Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad erwartet, während in Polen, Dänemark und Schweden ebenfalls deutlich überdurchschnittliche Werte prognostiziert werden.

In der Schweiz liegen auch nochmals warme 28 Grad drin.

Darum kann das Atlantikwetter Europa nichts anhaben

Die stabile Wetterlage hält den Westen Europas gleichzeitig von atlantischen Wettersystemen fern. Während sich über weiten Teilen des Kontinents warme Luft staut, werden atlantische Tiefdruckgebiete vor allem in Richtung der Britischen Inseln und Teilen Skandinaviens gelenkt. Dort können sie feuchte Luft und teils kräftige Niederschläge bringen.

Wie lange die Wetterlage anhält, ist noch ungewiss. Prognosen zufolge dürfte die Hitzeglocke jedoch mindestens bis in die erste Oktoberwoche bestehen bleiben. Eine mögliche Wetterumstellung zeichnet sich frühestens Mitte Oktober ab. Bis dahin könnte die aussergewöhnliche Wärme weite Teile Europas weiterhin beschäftigen und den Übergang in den Herbst deutlich verzögern.