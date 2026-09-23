Die Schweiz erlebt zum Herbstbeginn 2026 ungewohnte Sommerwärme: Temperaturen bis 27 Grad und viel Sonne erwarten uns. Meteorologe Roger Perret spricht von «endlosem Hochdruckwetter».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erlebt sonniges Wetter, Temperaturen steigen am Wochenende

Sommerliche Temperaturen am kalendarischen Herbstanfang

Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad laut Prognose von Meteo News

Janine Enderli Redaktorin News

Während der Kalender bereits Richtung Herbst blättert, denkt das Schweizer Wetter offenbar noch lange nicht ans Umschalten. Auch in dieser Woche bleibt es vielerorts sonnig und tagsüber angenehm warm. Am Mittwochmorgen bekommen wir es im Süden noch mit ein paar Wolken zu tun, am Donnerstag breiten die sich auch auf den Norden und Osten aus. Grau wird es aber nicht.

Richtig sommerlich wird es dann nochmals zum Wochenende. Die Temperaturen dürften verbreitet auf 25 Grad und mehr steigen. Sogar 27 Grad liegen drin. Eigentlich hat bereits kalendarisch der Herbst angefangen – meteorologisch ohnehin längst. «Doch den Sommer scheint dies in diesem Jahr nicht zu stören», bilanziert Meteorologe Roger Perret im aktuellen Meteo-News-Blog.

Endloser Sommer

Der Grund für die aktuellen Temperaturen: Die Schweiz liegt am Nordostrand eines Hochdruckrückens über Südwesteuropa und damit im Einfluss trockener und warmer Luft. Entsprechend gibt es im Norden reichlich Sonnenschein – vielerorts sogar nahezu ungetrübt. Dazu steigen die Temperaturen am Mittwochnachmittag auf 20 bis 23 Grad in der Deutschschweiz und 22 bis 24 Grad in der Romandie.

«Am Donnerstag zieht etwas östlich von uns eine Störung vorbei, von der vor allem im Osten teilweise Wolken abgeschwemmt werden», erklärt Perret weiter. Wirklich kühler wird es aber nicht.

«Kommt nur selten vor»

Ab Freitag kommt der Sommer dann endgültig zurück und dreht nochmals auf. «Wir befinden uns im Bereich eines ausgeprägten Hochdruckrückens, sodass es abgesehen von Schleierwolken am Freitag sonnig und tagsüber warm bis am Wochenende sogar sehr warm ist.» So seien am kommenden Wochenende 25 Grad und knapp mehr und damit sommerliche Werte zu erwarten. «Das ist für die Jahreszeit wieder einmal ausserordentlich hoch und kommt gegen Ende September nur selten vor.»

Mild ist es auch in den Bergen. Die Nullgradgrenze liegt bei 4300 Metern.

Hinzu kommt: Es ist weiterhin sehr trocken. Wie Meteo Schweiz in einem aktuellen Bulletin schreibt, bleibt die Schweiz – besonders auf der Alpennordseite und in den Alpen – von anhaltender Trockenheit betroffen. Bis Ende September und voraussichtlich auch Anfang Oktober sind kaum nennenswerte Niederschläge zu erwarten. Dadurch verschärfen sich Niedrigwasser, Bodenfeuchte- und Grundwasserdefizite weiter.