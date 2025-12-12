Ein US-Vorschlag zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sieht einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine ab 2027 vor. Der Plan wurde nach Kritik überarbeitet, fordert aber weiterhin territoriale Zugeständnisse Kiews an Moskau.

Darum gehts Ukraine könnte ab Januar 2027 der EU beitreten, Teil eines US-Plans

USA fordern territoriale Zugeständnisse der Ukraine gegenüber Russland

Ukraine ist seit Juni 2022 offizieller EU-Beitrittskandidat

Daniel Macher Redaktor News

Laut Verhandlungskreisen könnte die Ukraine bereits ab Januar 2027 der Europäischen Union beitreten – als Teil eines US-Plans zur Beendigung des Kriegs mit Russland. «Das ist grundsätzlich festgelegt, bleibt aber Verhandlungssache, und die Amerikaner unterstützen es», erklärte ein ranghoher Unterhändler am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Seit Juni 2022 gilt die Ukraine offiziell als EU-Beitrittskandidat. Normalerweise zieht sich der Beitrittsprozess über Jahre hin, zudem gibt es unter anderem Widerstand vonseiten Ungarns.

Vor rund drei Wochen hatten die USA einen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskriegs vorgestellt, der zunächst als sehr nachgiebig gegenüber Moskau eingeschätzt wurde. Auf Druck der Ukraine und ihrer europäischen Partner wurde der Plan jedoch in wesentlichen Punkten überarbeitet.

Am Mittwochabend übermittelte Kiew eine aktualisierte Version nach Washington. Am Donnerstag erläuterte Präsident Wolodimir Selenski (48) erstmals einige Details zum aktuellen Stand der Verhandlungen. Demnach bestehen die USA weiterhin darauf, dass die Ukraine grosse territoriale Zugeständnisse gegenüber Russland macht.