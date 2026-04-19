Iranischer Präsident teilt gegen Trump aus

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Der iranische Präsident Massud Peseschkian (71) teilt in einem Interview mit der iranischen Nachrichtenagentur Isna, die von iranischen Universitätsstudenten betrieben wird, gegen US-Präsident Donald Trump (79) aus. Während eines Besuchs im iranischen Sportministerium sagte Peseschkian: «Trump sagt, der Iran dürfe seine nuklearen Rechte nicht ausüben, aber er antwortet nicht auf die Frage: Wegen welches Verbrechens? Für wen hält er sich, dass er einer Nation ihre gesetzlichen Rechte vorenthält?»

Die USA seien ein «blutrünstiger und brutaler Feind». Für Peseschkian ist die Strategie in diesem Krieg klar: «Wir müssen die Situation so handhaben, dass es nicht so wirkt, als wären wir Kriegstreiber. Wir verteidigen uns nur.» Diese Strategie hat auch der Geopolitik-Experte Klemens Fischer erkannt. Im Gespräch mit Blick erklärte er am Samstag, dass Teheran Washington die «Bad-Guy-Rolle» zuschiebe.

Peseschkian macht der Uno heftige Vorwürfe. Israel und die USA töteten unschuldige Menschen, Frauen, Kinder und Jugendliche. Den Vereinten Nationen warf er vor, diesbezüglich zu schlafen. «Wo sind die Menschenrechte, von denen sie früher gesprochen haben?», fragt sich der iranische Präsident.