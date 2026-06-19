Nach einem brutalen Überfall auf ein Schweizer Ehepaar in Spanien konnte der Täter gefasst werden. Er hatte eine gestohlene Rolex-Uhr dabei und wollte nach Venezuela fliehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Ehepaar am 6. Juni im spanischen Almeria brutal überfallen

Täter am 10. Juni in Madrid mit gestohlener Rolex verhaftet

Opfer wurde bewusstlos, per Ambulanzflug in die Schweiz verlegt

Marian Nadler Redaktor News

Am 6. Juni wurde in der spanischen Provinz Almeria ein schwerer Raubüberfall auf ein Schweizer Ehepaar verübt. Jetzt konnte der mutmassliche Täter, dem neben schwerem Raub auch Körperverletzung vorgeworfen wird, festgenommen werden.

Der Verdächtige wurde am Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas festgenommen, als er versuchte, das Land in Richtung der Hauptstadt Venezuelas Caracas zu verlassen. Das berichtet die Zeitung «ABC». Bei dem Mann fanden die Sicherheitskräfte eine Rolex-Uhr, die er einem der Opfer gestohlen hatte.

Opfer wird bewusstlos

Auch die Partnerin des Hauptverdächtigen soll demnach festgenommen worden sein. Ihr wird eine mögliche Beteiligung an der Flucht nachgesagt. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die festgenommene Frau den Verdächtigen möglicherweise unterstützt und ihm so die Flucht ermöglicht hat. Für den eigentlichen Angriff soll sie nicht verantwortlich gemacht werden.

Was passierte vor knapp zwei Wochen in dem Landhaus, in dem das Schweizer Paar, die Ferien verbrachte? Laut den Ermittlungen traf der Festgenommene mit einem Mietwagen auf dem Grundstück ein, zog eine Spielzeugpistole, bedrohte das Paar damit und schlug ihnen brutal auf den Kopf, bevor er die Herausgabe ihrer Habseligkeiten forderte.

Zudem soll der Angreifer das männliche Opfer mit verschiedenen Gegenständen, darunter eine Glasflasche, geschlagen haben. Das Opfer soll letztlich zu Boden gesackt und bewusstlos geworden sein. Er erlitt unter anderem einen offenen Bruch.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er nach der Erstversorgung in einem Spital per Ambulanzflug in die Schweiz verlegt werden.

Die lange Strafakte des Täters

Auch die Ehefrau wurde vom Täter attackiert. Sie musste schliesslich zu Fuss Hilfe holen, weil der Angreifer die Handys seiner Opfer zerstört hatte. Er riss sich neben der Rolex-Uhr auch Bargeld, Bankkarten, Ausweisdokumente, Schmuck und den Schlüssel zum Landhaus unter den Nagel.

Die Tat war offenbar von langer Hand geplant. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der mutmassliche Täter mehrere Tage in einer nahe gelegenen Unterkunft unweit des Landhauses aufhielt. Während dieser Zeit begegnete er den Opfern einmal und zeigte Interesse an der Uhr, die der Mann trug. Er fragte ihn sogar nach dem Modell und dessen Funktionen. Der mutmassliche Täter soll wegen Gewaltdelikten vorbestraft sein. In der Akte des Verdächtigen finden sich angeblich Einträge zu Raub mit Gewaltanwendung und Nötigung, Bedrohungen, Sachbeschädigung und ein Angriff auf Polizeibeamte.

Täter sitzt in Untersuchungshaft

Am 10. Juni wurde der Verdächtige am Flughafen in Madrid schliesslich festgenommen – kurz bevor er ins Flugzeug steigen wollte. Bei der Durchsuchung des Gepäcks des Festgenommenen stellten die Beamten die gestohlene Rolex sicher. Drei weitere hochwertige Uhren, zwei Mobiltelefone und Goldschmuck, deren Besitzverhältnisse und Herkunft noch ermittelt werden, wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Der Festgenommene sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Rolex-Uhr dürfte inzwischen wieder beim Besitzer angekommen sein.