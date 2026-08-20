Schwere Stürme mit bis zu 149 km/h fegten am Donnerstag über die spanische Provinz Valencia. In Alzira brach das Dach der Kirche Santa Catalina ein. Trotz enormer Schäden gab es keine Verletzten, doch der Bahnverkehr ist teils eingeschränkt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwere Stürme in der spanischen Provinz Valencia beschädigen Kirche und legen Bahnverkehr lahm

Dach der Kirche Santa Catalina in Alzira stürzt wegen Sturm ein

Windböen bis 149 km/h und Strassensperrungen in der Region Valencia

Marian Nadler Redaktor News

Schwere Stürme und Windböen mit Geschwindigkeiten von über 140 Kilometern pro Stunde haben am Donnerstag in der spanischen Provinz Valencia zu umgestürzten Bäumen, Strassensperrungen und anderen Zwischenfällen geführt. In der Region Ribera Alta stürzte das Dach einer Kirche ein, berichtete «La Vanguardia». Der Gemeindepräsident der Stadt Alzira, in der die betroffene Kirche Santa Catalina steht, sprach gegenüber der Zeitung von «erheblichen» Schäden an dem Gotteshaus. Glücklicherweise wurde bei dem Einsturz niemand verletzt.

Enrique Montalvá beschrieb den Vorfall als «ziemlich katastrophal». Alles sei innert einer Viertelstunde passiert. Der Wetterdienst der Provinz Valencia verzeichnete Windböen von bis zu 149 Kilometern pro Stunde. Hinzu kam Starkregen.

Bäume stürzen um

Der nationale Wetterdienst Aemet veröffentlichte eine Sonderwarnung vor den mit dem Wind verbundenen Risiken und rief Personen in der Nähe von brüchigen Bauwerken oder schlecht verankerten Gegenständen zur Vorsicht auf.

Der Sturm hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Eine S-Bahnlinie in der Stadt Valencia und mehrere Fernzüge waren betroffen. Ein Baum war zwischen Alzira und La Pobla Llarga auf die Bahninfrastruktur gestürzt. Die Behörden sind noch dabei, das ganze Ausmass des Sturms abzuschätzen.