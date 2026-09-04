Der russische General Nikolai Warpachowitsch, beschuldigt schwerer Kriegsverbrechen, ist tot. Ein Unbekannter erschoss ihn in der Nähe seines Hauses im Südwesten Russlands. Präsident Selenski hatte zuvor «asymmetrische Operationen» gegen Russland angekündigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russischer General in Südwesten erschossen, Täter entkam nach Angriff

General soll Raketenangriff auf Kiewer Kinderspital befohlen haben

43 Tote, darunter vier Kinder, bei Angriff auf Kinderspital

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der russische General Nikolai Warpachowitsch wurde im Südwesten Russlands von einem mutmasslichen Attentäter erschossen. Das berichten mehrere russische und ukrainische Medien übereinstimmend.

Demnach habe ein unbekannter Angreifer den General in der Nähe seines Privathauses überfallen und zweimal auf ihn geschossen. Warpachowitsch sei in Kopf und Bauch getroffen worden. Der General habe die Attacke zunächst in kritischem Zustand überlebt, erlag jedoch Stunden später seinen Verletzungen. Der Angreifer sei entkommen.

General soll Angriff auf Kinderspital befohlen haben

Aktuell ist offiziell unklar, wer hinter dem Angriff auf Warpachowitsch steckt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski habe gegenüber dem Medium «Ukrainian National News» jedoch ein Attentat angedeutet.

Der General wird von der Ukraine für viele brutale Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht. So wird er beschuldigt, einen Raketenangriff auf ein Kinderspital in Kiew befohlen zu haben. Das Gebäude wurde dabei teilweise zerstört. Zwei Menschen starben, 32 wurden verletzt. In der Klinik wurden unter anderem Kinder mit Krebs, mit Knochenbrüchen und mit Nierenleiden behandelt.

Warpachowitsch war der Kommandeur der 22. Schweren Bomberdivision der Langstreckenfliegerkräfte der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte. Selenski spielte laut CNN bereits am Donnerstag in seiner täglichen Ansprache auf ein mögliches Attentat an. «Wir werden als Reaktion auf Russland auch unsere eigenen asymmetrischen Operationen durchführen», sagte der ukrainische Präsident.