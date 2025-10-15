Einem Bericht zufolge hat es Unstimmigkeiten bei der Übergabe der Leichen von israelischen Geiseln gegeben haben. Demnach hat die Hamas die Leiche eines Palästinensers übergeben.

Die Terrororganisation Hamas hat offenbar die Leiche eines Palästinensers an Israel übergeben. Wie CNN unter Berufung auf eine israelische Quelle berichtet, handelt es sich bei einer der vier in der vergangenen Nacht übergebenen Leichen um die eines Palästinensers. Die Quelle spricht von Überresten eines Palästinensers aus Gaza. Eine zweite Quelle geht dem Bericht zufolge davon aus, dass die Hamas absichtlich die falsche Leiche übergeben hat.

Auch das israelische Militär erklärte am Mittwoch laut CNN, bei einer der vier Leichen handele es sich nicht um die eines israelischen Staatsbürgers. «Nach Abschluss der Untersuchungen des Nationalen Instituts für Rechtsmedizin stimmt die vierte von der Hamas an Israel übergebene Leiche mit keiner der Geiseln überein», so das Militär. Und weiter: «Die Hamas ist verpflichtet, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die verstorbenen Geiseln freizulassen.»

Bereits bei einer Geiselübergabe im Februar hatte die Hamas nicht wie abgemacht die Leiche einer israelischen Geisel übergeben, sondern die einer palästinensischen Frau. Erst am darauffolgenden Tag übergab die Hamas schliesslich die sterblichen Überreste von Shiri Bibas.

Hamas hätte bereits alle Geiseln übergeben sollen

Die Hamas hatte am vergangenen Montag und Dienstag die Leichen von jeweils vier Menschen an Israel übergeben. In dem Waffenruhe-Abkommen mit Israel war allerdings vereinbart worden, dass die Islamisten bis Montagmittag die sterblichen Überreste aller 28 verbliebenen Geiseln übergeben.

Zwei Jahre nach dem Überfall der Hamas auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen war am vergangenen Freitag eine Waffenruhe in Kraft getreten. Israel und die Hamas hatten zuvor der ersten Phase eines von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans zugestimmt.

Nach israelischen Angaben wurden bei dem Hamas-Überfall mehr als 1200 Menschen getötet. 251 Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt. In den zwei sich anschliessenden Kriegsjahren wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas-Behörden im Gazastreifen mehr als 67.100 Menschen getötet.